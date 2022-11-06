第27屆台中市大墩美展圓滿落幕 5位得獎主勇奪大墩獎

台中市政府文化局5日舉辧「第27屆台中市大墩美展」頒獎典禮，今年共有全球192件作品獲獎，由5位得獎者勇奪「大墩獎」殊榮，台中市副市長黃國榮分別頒贈24萬元獎金以及王水河雕塑大師所設計製作「小金人雕像」獎座。

黃國榮表示，台中市大墩美展是全台最具指標性的國際公辦美展，亦是市府文化政策視覺藝術類最重要的展演活動，從籌辦、徵件、各階段評審以及頒獎典禮、展覽等作業須長達一年，並藉由大墩美展海外交流展，前往世界各大都市進行展出交流，而備受矚目的大墩獎得獎作品將典藏在未來台中市立美術館。

台中市政府文化局局長陳佳君指出，大墩美展自1996年起持續扶植優秀藝術創作者，2002年開始向國際徵件，2007年起進行國際交流，至今已於10國、15座城市舉辦交流展。今年徵件期間在疫情影響下，仍有19國、共計1,300件作品報名參賽。經由11大類創作領域、55位藝術學者專家兩階段縝密評審，評定192件得獎作品，除了展現多元媒材應用及精湛技巧，更凸顯在疫情時代下的日常反思、未來展望和精神世界。

文化局說明，此屆192件獲獎作品皆為絕選佳作，榮獲美展最高榮譽的5位「大墩獎」得主更是一展長才，他們分別由墨彩、書法、篆刻、油畫、雕塑類獲得評審肯定。得主油畫類第一名黃彥勳年僅28歲，曾在2015年榮獲第20屆大墩獎，時隔7年再次以《殘景、光斑、遠鄉》獲獎，以象徵符號、幻象空間和廢墟風景表達往事故景不再的陌生感，感嘆時間的消逝。同為新生代藝術家潘煒中雕塑創作《共棲附生》，將楠木材、石頭漆、水泥和樹枝等人造巧妙結合自然材料，呈現出生物間的共生關係，嘗試向觀眾提問人與自然共處的可能。

劉俊男以《三更篆刻》融入詩詞、電影和生活隨筆於篆刻創作，將經典名句以嶄新面貌呈現藝術家心境。康興隆《竹林生機-2》一作，其中墨與彩的渲染技巧精湛，描繪雀鳥在竹林霧中穿梭，有如世外桃源的景象。旅居上海的書法家沈克昌特別回台受獎，他臨寫多種傳統隸書與摩崖風格，融合中國當代書風，突破大眾對傳統書法的認識。

劉俊男以《三更篆刻》融入詩詞、電影和生活隨筆於篆刻創作，將經典名句以嶄新面貌呈現藝術家心境。圖／台中市政府文化局提供

文化局進一步說明，今年有10件海外藝術家作品獲獎，其中奪下篆刻類亞軍日本藝術家川內佑毅（Kawauchi Yuki）特地自東京抵台出席頒獎典禮。他目前任教於日本東洋大學日本文學文化學科，獲獎作品《尚友齋印痕》以壽山石為主印材，用甲骨文、金文、戰國篆、簡牘文字、小篆等各種篆書刻印，筆下線條遒勁，充滿氣韻。此外，蒙古藝術家Tamir Sharav也獲頒油畫類優選。

第27屆大墩美展得獎作品自5日至23日假台中市大墩文化中心大墩藝廊（一～三）、（五～七）盛大展出，詳情可查詢可活動官網：https://www.dadunfae.taichung.gov.tw/或臉書粉絲專頁：https://m.facebook.com/dadunfineart/