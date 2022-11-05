2022亞洲創新創業發展大賽第一階段評審圓滿落幕

由旺旺中時文化指導，台灣青年創客協會主辦，工商時報、詠凌法律事務所協辦的2022亞洲創新創業發展大賽初審評審會於11月2日圓滿落幕。第一階段評審會議邀請到、分別為嘉惠集團主席喬培偉、頂立開發實業董事長沈呂百、富得堡投資負責人林峻樟、CFA美國特許金融分析師應德輝、詠淩法律事務所所長林育竹、台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超等六位在不同領域的專家、翹楚來擔任評委，並給予新創產業指教及建議。

本次賽事瞄準含括生物醫療科技、IT產業(IC設計、半導體、AI、軟體產業)、電商/新商業模式以及元宇宙相關與新興文旅產業等四大項目面向社會進行徵件。共計吸引兩岸近百名公司及團隊報名參賽。在第一階段的評審階段競爭激烈的評審會中，選出各類項前10名，共40件傑出的新創項目，進入到大賽的第二階段評審角逐名次與獎項。

評審在近百件的項目中，仔細審查，期望能找到未來產業的發展之星。圖／林佳怡

大會評審表示，在後疫情的時代下，還能看見本次大賽眾多作品，著實讓人出乎其意料外，其中有許多項目創新的內容都值得讚許，並且皆具備有成為未來產業之星的潛能，足以可見年輕人能在本次大賽的大平台下，能夠創新、創意揮灑的舞台感到非常欣慰，也顯示即便在大環境較為艱難的情況下，仍有許多團隊不畏艱辛的，努力向上，找尋機會與夢想，未來鼓勵年輕人持續的勇敢前行，迎接未來新創蓬勃發展的新契機!

大賽目的是為培育青年創新創業思維，並整合在地區域資源，期望建構有利於創業傳媒與培育中小企業之創新創業環境，減輕創業或創新過程的投資成本與創業風險，提升企業存活率，運用多方資源及資產，接軌全球，並發展各領域產業，鼓勵企業與青年勇敢造夢，激發產業轉型創新動能。

大會期望由賽事出發，匯集青年的新創思維與活力，同時整合眾多產業資源，形成多元創新交流的生態圈，讓思維轉化為行動，促進共榮前景。