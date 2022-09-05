為振興受疫情影響的餐飲業，台中市政府舉辦「台中市餐飲安心吃振興補貼」，以線上申請方式補貼清消費5,000元，現今為擴大服務且輔導民眾操作，自5日起將於市府台灣大道市政大樓文心樓1樓大廳設立服務窗口，協助業者申請與諮詢，歡迎今年7月15日前取得稅籍，包含「免開發票」及「開立發票」餐飲業者至今年9月14日止善加利用。

經發局表示，疫情嚴重衝擊餐飲業者，導致來客數及營收大幅銳減，目前正值復甦時期。此次補貼為鼓勵業者針對營業場所落實清潔消毒，建立安心餐飲環境，採線上申請方式。為貼心考量不熟電腦或手機操作業者也能順利申請，特別於市府設立實體服務窗口，凡周一至周五上班時間8時30分至17時30分，派駐專人協助並輔導業者操作及申請，將會持續服務到申請截止日。

申請應備資料。圖／台中市政府提供

經發局表示，相關訊息可查詢「台中市政府經濟發展局」官網或上網搜尋「台中餐飲安心吃」，內有明確申請方式、步驟及注意事項，另外還提供專線電話於上班時間可諮詢，歡迎餐廳業者踴躍申請。

實體服務窗口地址：台中市西屯區台灣大道三段99號文心樓1樓

申請網站: https://taichung-foodsubsidy.org.tw或洽詢客服專線:(04)2371-1696。