祝融肆虐「威天宮」關聖帝君無損

座落於桃園龜山區的「威天宮」、4天前發生大火，致一樓大殿內供奉東南亞最大的室內關公座像慘遭燒毀！威天宮創辦人、知名電視製作人李鵬4日表示，火災詳因現調查中，災後發現原供奉在二樓，由山西運城引靈的關聖帝君祖靈在大火後，卻神蹟般的端坐在供桌上，就連立於兩側的周倉、關平也都豪髮無傷。

李鵬說，創建威天宮花費他數十年心力，緣起於他18歲流落街頭，拉三輪車時，在除夕夜向關聖帝君許願「若帝君保佑飛黃騰達，必定蓋廟還願」。1990年他到山西運城拍攝「紅面神童-少年關公」，於拍攝期間遇到連串的神蹟，並與運城 關聖帝君結緣，他期許將威天宮興建為一座 關聖帝君大廟，成為發揚台、海兩岸關公忠義精神的重要基地。他和威天宮團隊克服一切困難，巍峨廟貌威天宮終於2014年落成，多年來，舉辦祈福、關懷弱勢、捐贈獎學會公益活動，推動公義、祥和社會不遺餘力。

威天宮於8月31日晚間發生大火，引發全台各地信眾關切。李鵬說，這些日子，經威天宮師兄發現的起火點，距離二樓供奉的關聖帝君祖靈很近，原本大家都非常擔心火勢會往二樓蔓延，但令人稱奇的是，大火於燒至二樓供奉的關聖帝君祖靈壁面，火勢即停止，關聖帝君祖靈和立於兩側的周倉、關平竟都豪髮無傷。

威天宮火場尋獲的200年古物，運城關公家廟贈予的青龍偃月刀-前後對照。圖/威天宮提供

另外，威天宮從山西運城關公家廟引靈時，由家廟饋贈的兩個寶物，一個是在運城家廟供奉了二百多年的青龍偃月刀，一個是由關公祖墳、山西運城鎮山石所刻的漢壽亭侯印，原本都是供奉在大殿的鎮殿之寶，兩件寶物在大火殘骸中竟奇蹟式的尋獲，令信眾相當振奮。還有，值得一提的是，原本供奉於威天宮大殿的護法開基關公，純青銅打造的關公在大火過後，臉部竟變成紅色，同樣令人稱奇。李鵬說，此次大火損失難以估計，但幸好無人傷亡，為持續發揚關聖帝君忠義精神，他及威天宮團隊將排除萬難全力展開重建工程。