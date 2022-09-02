新東向聯盟年度論壇 聚焦台美二十一世紀貿易倡議的民間力量

台灣曾一年投資大陸達4,000億台幣，並帶動許多台商的飛速成長與巨大商機，未來30年則是全球供應鏈重構，全球化新東向的大格局，也是再次帶動台灣產學研全面升級的新契機。期盼透過「台灣新東向全球產學研聯盟協進會」的正式發起籌設，在新東向的主軸戰略引導下，創造五大成果：一、台灣全球新價值；二、促進產業升級；三、社會國際化；四、全民共益以及五、台美日及新南向多贏生態。

台灣新東向全球產學研聯盟協進會攜手數位治理協會、中華經濟研究院、台灣上市櫃公司協會、財團法人台灣智庫及崇越集團擔任論壇主辦，另有財團法人光電科技工業協進會、台灣經濟研究院、 AIT商務組、美國各州政府辦事處協會(ASOA)、中華民國對外貿易發展協會、安侯建業聯合會計師事務所等單位擔任協辦，日前(8/23) 於中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳舉行「台灣全球化的新東向戰略」－台美二十一世紀貿易倡議之民間力量 年度論壇，分別就「國際經貿談判的民間力量」與「新東向-投資美國再出發」二大議題深入探討。

年度論壇由ESG 世界公民數位治理基金會 陳春山董事長與崇越集團 郭智輝董事長代表台灣新東向全球產學研聯盟協進會致歡迎詞揭開論壇序幕，開幕致詞則邀請到行政院 沈榮津副院長、經濟部 陳正祺次長以及中華經濟研究院 王健全副院長針對新東向的願景與期待進行精闢的闡述。

「從新東向大聯盟看台美21世紀經貿倡議」專題演講，主講人為台灣經貿發展常年全球奔波的行政院經貿談判辦公室 蕭振榮資深談判代表兼執行秘書，以其身經百戰的宏觀視野，來做最直觀與敏銳的分享。

接續論壇一「國際經貿談判的民間力量」則邀請到中經院WTO及RTA中心 李淳資深副執行長擔任主持人，與談人則由工研院 游啟聰資深特聘研究員、台灣智庫 呂曜志執行長、Nasdaq 陳淑敏全球副總監、新東向全球產學研協進會籌備單位 陳孝昌秘書長擔任。此項議題關乎近期台美官方互動頻繁、許多國際經貿談判近期均有良好的態勢與進展，而企業界從半導體到鋼鐵業無不摩拳擦掌準備新東向發展，這些來自民間的聲音與力量，如何實質的參與到國際經貿的談判，從供應鏈的接軌，到人才與技術的接軌，再到資本與市場的接軌，無一不是重中之重。

論壇二以「新東向-投資美國再出發」為題，主持人邀請安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部 廖月波副總經理擔綱，P&J SCIENCE GROUP, CEO暨新東向大聯盟SelectUSA 代表 邱俊榮則擔任引言人，與談人由美國在台協會商務組 謝貝晴副組長、中華電信股份有限公司 郭水義總經理、台灣工研新創協會 高繼祖理事長及美國各州政府辦事處協會 嚴樹芬會長。議題的設定為協助台灣各產業東進投資，借助美國再工業化和新基建的國策，創造連結全球的新商機，形塑新台美策略性產業的韌性供應鏈，更透過美產官學研的深層次互動，促進新興關鍵產業升級茁壯。