台灣麥卡倫攜手賓利汽車領先亞太揭曉「The Macallan Horizon」原型

共同建構對於永續未來的願景，同為全球頂尖品牌的「麥卡倫單一麥芽威士忌」與英國豪華頂尖汽車製造商「賓利汽車（Bentley Motors）」跨界合作，重磅揭曉一款名為「The Macallan Horizon」的珍稀佳釀，選定台灣作為亞太區首度展示原型實品的市場，「The Macallan Horizon」以突破既往框架的創意外觀，極富流線感的設計瓶身，完美展現麥卡倫與賓利追求工藝與創意的極致美學，讓雙品牌強強聯手再創巔峰。這款神秘佳釀預計將於2023 年夏季正式推出，勢必又將成為品酩收藏家的夢幻逸品。

麥卡倫全球創意總監 Jaume Ferras 表示，作為業界先驅的「麥卡倫」從不停下腳步，就如劇作家蕭伯納（George Bernard Shaw）曾形容「威士忌是流動的陽光」，而充滿設計感瓶身搭配珍稀酒液，更能賦予威士忌獨特價值與故事。「麥卡倫」啟發自賓利致力追求的汽車工藝中汲取靈感，透過創新的視覺設計與概念開發，挑戰威士忌酒瓶傳統垂直美學改為水平設計，融合流線型設計美感，突破現有藝術視界，讓品牌風格再進化，「麥卡倫Horizon」原型，將成為近 200 年品牌史中最獨特的合作之一。追求無與倫比的創意與工藝，「麥卡倫Horizon原型」，顛覆過往對直立式酒瓶想像，麥卡倫Horizon採用罕見的180度旋轉造型玻璃瓶，無須底座即可平穩站立，歸功於兩大百年品牌強勢合作，麥卡倫揉合傳統工藝與創新精神，輔以尖端技術支援，而重視細節的賓利汽車則融入大膽前衛風格與水平流線型設計，完美體現出雙方對空間與時間的精準掌握，更將頂尖工藝及創意展現地淋漓盡致。

圖為「麥卡倫Horizon」獨步業界，顛覆過往對直立式酒瓶想像，流線水平瓶身設計讓視覺感再創巔峰，採用了罕見的180度旋轉造型玻璃瓶，無須底座即可平穩站立，其獨特的外觀設計讓光線本身成為一種動態藝術，與木材、鋁材和銅材之間產生的交互作用，令人歎為觀止。業者提供

賓利產品與生活設計經理 Chris Cooke 則分享說道，我們與「麥卡倫Horizon原型」的合作在設計和材料使用方面都具有高度開創性。麥卡倫Horizon融合了賓利立體而流線的設計 DNA、麥卡倫的創新精神以及兩大英國代表性品牌皆堅守的永續材料原則。其獨特的外觀設計使我們能夠將光線本身視為一種動態藝術，與木材、鋁材和銅材之間產生的交互作用令人歎為觀止。如此設計精美並且充分展現創意巧思的作品，代表的正是雙方攜手踏上非凡旅程，邁向卓越的未來合作關係。」

圖為始於2021年7月，麥卡倫與賓利汽車的全球品牌合作計畫，以雙方深厚悠久的傳統為基礎，許下對完美品質與永續未來的承諾，並做為雙方合作計畫的關鍵要素，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路，也將共同開發產品、規劃客戶體驗活動，以及聯合舉辦品牌活動。業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘表示，2021年7月開始，麥卡倫與賓利汽車啟動全球品牌合作計畫，在業界颳起一陣旋風，兩個看似不同領域的頂尖品牌，血液中擁有同樣永不妥協的職人靈魂，對精湛工藝與高品質追求不懈，造就雙方在最佳時機邂逅。結合麥卡倫在威士忌釀造領域的專業技術，搭配賓利專精在豪華汽車製造領域的豐富知識，誓言創造絕佳的品牌體驗與創意無限的新產品，在跨時代之際，雙方許下對完美品質與永續未來的傾心承諾。永續未來做為雙方合作計畫的關鍵要素，同時向麥卡倫品牌基石六大標柱致敬，「麥卡倫Horizon」從回收升級、材料再利用著手，讓環保落實在生活中，包括麥卡倫舊釀酒廠中小型蒸餾器回收的銅材、賓利汽車製造過程回收的鋁材、回收再利用的木材、可回收玻璃與碳中和皮革等，融合以上元素打造全新設計感瓶身，讓永續美學從細節做起，其中碳中和皮革也配備在近期推出的賓利 Mulliner 豪華休旅車中。麥卡倫自1824年創立以來，追求卓越毫不妥協的精神為人讚頌，藉由「麥卡倫Horizon」原型的出世，讓願景與美感交會如此自然，同時將無與倫比的創意與工藝推向顛峰，與賓利汽車的合作不僅呼應品牌精神，更讓雙方持續突破想像走向未來，攜手共創超凡旅程。

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