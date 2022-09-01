中國醫大和工研院辦「智慧醫材跨領域加值創新交流會」

AI智慧醫療及健康照護已成必然趨勢，中國醫藥大學和工研院今（1日）共同舉辦「2022智慧醫材跨領域加值創新交流會」，參與踴躍。洪明奇校長致詞鼓勵產、學、研、醫和法界跨領域合作促進醫材創新造福社會大眾；中國附醫周德陽院長肯定台灣自主研發的醫材品質具國際水準，有賴跨界努力前進；衛福部食藥署吳亭瑤主任則稱許中醫大「校院一家」推動醫材研發跨領域合作的成效斐然。

洪明奇校長開幕致詞鼓勵醫材創新造福社會大眾。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇校長致詞時表示，中國醫藥大學一直以來在醫藥生技、食品營養、化妝品及醫療器材領域培育許多專業人才；在疫情推波助瀾下，加速了人工智慧在醫療及照護領域的蓬勃發展，醫療器材結合大數據、AI、醫療聯網（Internet of Medical Things；IoMT）和5G技術已經成為顯學。

中國附醫進一步智慧化的導入，也就是在「醫療4.0」的預測（Prediction）、預防（Prevention）、個人化（Personalize）、精準化（Precision）、參與化（Participate）五個核心價值上更是全面的投入，中國醫大期盼繼續扮演著培育科技研發人才及新創技術上的搖籃，並且結合附設醫院的臨床場域應用希望為中部能發展成為智慧醫療重鎮，形成生醫聚落重要的一個環節和大家一起努力推動。

周德陽院長肯定台灣的醫材品質有國際水準。圖／中國醫藥大學提供

周德陽院長分享臨床經驗說，台灣自主研發的醫材品質具國際水準，仍有賴跨界努力前進，相信未來各項的醫材可以降低仰賴國外進口。衛福部食藥署吳亭瑤主任則稱許中國醫大校院能緊密連結，整合醫材研發跨領合作有具體成效，足為表率。

衛福部食藥署吳亭瑤主任稱許中國醫大推動醫材跨領域合作的成效斐然。圖／中國醫藥大學提供

衛福部食藥署(TFDA)推動醫材創新在全省巡迴舉辦「智慧醫材跨領域加值創新交流會」，台中區活動由中國醫藥大學和工研院共同籌劃，今(1日)在中國醫藥英才校區立夫大樓2樓201會議室舉行，由該校莊曜宇產學長擔任主持人，邀請台中榮民總醫院、彰化基督教醫院人工智慧發展中心、成功大學前瞻醫療器材科技中心、經濟部生醫推動小組、工研院王明哲副所長，長佳智能高級AI問題解決架構師、亞法貝德生技等產學、研、醫和法界人士百餘人參與交流熱絡。

莊曜宇產學長擔任會議主持人。圖／中國醫藥大學提供

「智慧醫材跨領域加值創新交流會」上午場「智慧醫材媒合平台推廣說明會」，邀請成功大學前瞻醫療器材科技中心翁振勛組長經驗分享「從學術研發到醫療器材商之決策評估」、長佳智能張智翔專案經理解說「人工智慧產品開發與上市之資源整合與需求」、亞法貝德生技張琬琦執行長講授「人工智慧醫材的臨床驗證設計與統計考量」、好點子數位創意有限公司陳映璇專案經理介紹「智慧醫療器材媒合平台2.0推廣」。下午場「智慧醫材跨領域加值創新交流會」，邀請臺中榮民總醫院吳杰亮副院長講授「AI智慧醫療的研發與跨機構的合作」、中國附醫人工智慧醫學診斷中心許凱程主任講授「大數據與AI技術輔助臨床決策之研發與應用」、彰化基督教醫院人工智慧發展中心古天雄主任講授「建構以人為本之AI精準醫療」及中國附醫智慧醫療科技創新中心游家鑫主任「醫療數位轉型之機會與挑戰」。