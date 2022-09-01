綠能經濟-女力創新創業研討會 促綠能產業升級

由於氣候變遷所造成的環境挑戰，讓衍生而來的綠能經濟成為目前世界各國的關鍵經濟策略指標，以及女性創業風氣逐漸興起，由國家科學及技術委員會指導，工程科技推展中心主辦的「綠能經濟－女力創新創業研討會」，今(1)日在新竹老爺酒店宴會廳舉行。活動結合女性期許以環保改變社會的力量與綠色商機議題，邀請關懷環保、實際進行綠色科技研究的女性科學家與創業家共同探討新能源商機、女科技人綠色創業經驗分享、綠色永續與實踐，以及國科會工程處綠色科技女力科研成果發表。

國科會工程處郭箐副處長致詞表示，全球各國為達成2050年淨零碳排的目標，將帶來能源、產業及個人生活型態的轉型。在邁向永續的過程中，如何能掌握其中的趨勢和機會，相當重要。而根據國際能源署(International Energy Agency, IEA)的研究報告指出，若要在2050年達成淨零碳排，所需要的技術很多目前是處於原型階段或尚待開發，由此顯現出科研的重要性。由於人才是科研之本，國科會重視女力科研的投入，也呼應聯合國永續發展目標(SDGs 5) 「實現性別平等，並賦予婦女權力」，積極打造性別友善的科研環境。而在環保方面，放眼國際，從美國海洋生物學家瑞秋．卡森(Rachel Louise Carson)和瑞典環保倡議者桑柏格(Greta Thunberg)的事例，都彰顯出女性在環保議題方面的關注和貢獻。郭副處長強調，今天的活動主題將綠能經濟和女力的創新創業結合，相當具有意義，也相信會衍生豐富的成果。

國科會工程處郭箐副處長致詞。圖/主辦單位提供

工程科技推展中心鄭國順主任致詞表示，能源是工業發展的重要指標之一，而能源的穩定性更影響著產業運行和所有人的生活。如何開發出能減少對環境的衝擊而同時能夠因應未來綠能和減碳的能源模式，需要產官學研各界共同努力。現階段學界和產業界都已經在這方面投入相當多的資源，後續更需要致力於成果的落實應用。藉由本次活動讓各界能面對面分享技術和交流，應是個能促成技術的落地和有效運用的重要機會。另一方面，女力創新創業是過去較少被聚焦關注的議題，很感謝今天的活動得到各界女性菁英的共襄盛舉，希望未來在國科會工程處各學門都能舉辦類似的活動，進一步促進科研成果的落實應用。

在國科會工程處綠色科技女力研究成果展示交流方面，參與的技術發表團隊包括成大能源科技與策略研究中心伍芳嫺副研究員、臺北科大土木系陳映竹副教授以及崑山科大電子系謝明君副教授，所發表的科研成果適用產業涵蓋能源開發、資源回收及熱處理產業。

綠能經濟－女力創新創業研討會會場。圖/主辦單位提供

本活動協辦單位包括國科會自然科學及永續研究推展中心、國科會工程處電力工程學門、國科會工程處能源學門、國科會工程處環境工程學門、中華民國能源技術服務商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、社團法人台灣綠能公益發展協會、財團法人光電科技工業協進會、國立成功大學能源科技與策略研究中心及新北市中小企業榮譽指導員協進會等。工程中心鄭國順主任表示，希望能藉此促進跨學門、公協會和研究中心之間的人脈交流，增進綠能產業升級。