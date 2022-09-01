趨勢職業「下半場人生陪談師」引爆商機無限

内政部公佈民國110年簡易生命表，國人平均壽命為80.86 歲，人生下半場的時間如何活得有意義，過得更美好，更沒有遺憾，已是台灣重要的社會發展實際的問題，參考歐美日等已開發國家經驗，其在長照、安寧需求的基礎上往前發展如身心靈生涯發展顧問（Fitness Commitment Counsellor）、陪走與談話師（Walker／Talker）等新興職業做為解決途徑，有著近30年跨國集團管理經驗的張嘉茹，融合國際趨勢與專業，與未來職業學堂創辦「下半場人生陪談師」，將於今年開辦培訓課程，為台灣儲備人才以因應社會發展需求。

「下半場人生陪談師」課程總策劃張嘉茹，擁有有30年跨國公司管理經驗，融合國際趨勢與專業，與未來職業學堂創辦「下半場人生陪談師」，將於今年開辦培訓課程。圖/業者提供

「下半場人生陪談師」課程總策劃張嘉茹表示，她過去擔任跨國集團行銷高管，對於規劃產品市場生命周期有豐富的經驗，當人生走到下半場，發現過去的經驗加上跨領域專業與國際趨勢的結合，可讓所有進入下半場人生的朋友們，能夠有機會重新盤點、整理、調整與掌握人生主導權，夕陽無限好，還可以更美好，經過訓練的陪談師以陪談的角度，幫助下半場人生的朋友們成就美善人生，這也是策劃下半場人生陪談師的專業課程的初衷。

張嘉茹表示，一個專業的下半場人生陪談師，必須學習生活重心、健康維護、資產配置及終老傳承四大領域的整合知識，練習聆聽、陪伴和正向引導的能力。，因此，在課程安排上特別商請身心靈專業大師、It’s Ant 身、心、靈諮詢創辦人安佳恩老師，教大家如何做人生的情緒收納，關係人梳理等、生活盤點與滿足身心靈重心的自我理想生活建構；以及邀請擁有多年專業醫院臨床經驗也是人氣網紅的營養師黃千芮，教導大家，如何配合健康現況的飲食、運動、休閒及休息，做到吃好、動好、玩好及睡好的下半場人生健康維護。

「下半場人生陪談師」創辦人張嘉茹，在各種課堂上做分享。人生陪談用聆聽、陪伴、正向引導、分享、對話的方式，將會切中四、五、六年級生的需求，目前已有許多從事保險業與銀髮產業的朋友們熱情諮詢「下半場人生陪談師」的培訓訊息，絕不錯過這個讓自己本業價值賦能增值的好機會。圖/業者提供

另外，總策劃張嘉茹擔任資產配置課程的講師，針對人生資產的上半場盤點與下半場規劃，提出有形資產及無形資產配置的觀念，分析投資理想人生的各種可能。最後，邀請明景法律事務所資深法務經理周建誠帶領人生終老傳承盤點解讀生前遺囑，生前契約等安排及按需規劃的内容及流程等，幫助大家培養相關專業，有能力與自信陪談進入下半場人生的朋友，更有準備地掌握美好人生的主導權。

沃客買創投、未來職業學堂創辦人彭思舟博士表示，台灣步入高齡社會已是必然，社會在長照與安寧的重點議題之外，更應提前往上游走，更進一步專注50歲後、已進入下半場人生的朋友，現在平均壽命80.86歲，未來大部分人大概率還有30年左右的人生，更應該生活的更美好與自在，因應這個趨勢下的社會需求，下半場人生陪談師用聆聽、陪伴、正向引導，分享、對話的方式，將會切中四、五、六年級生的需求。未來職業學堂團隊表示，課程預計在十月份推出，目前已有許多從事保險業與銀髮產業的朋友們熱情諮詢，絕不錯過這個讓自己本業價值賦能增值的好機會。