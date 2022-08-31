醒吾講座仙女老師傾囊相授 余懷瑾實境打造有溫度的課堂

醒吾科大教師研習昨(30)日邀請仙女老師余懷瑾，分享「打造有溫度的課堂-教學策略與溝通語言的應用」，演繹如何讓學生開心學習，並讓授課老師也能從學生的回饋中獲得成就感。仙女老師的熱誠與用心，引爆老師們熱情參與討論並爭取發言機會，現場充滿掌聲與笑聲，實境打造有溫度的課堂。

仙女老師余懷瑾(左一)與在激烈的分組競賽中榮獲超級冠軍隊合影留念。圖／醒吾提供

醒吾科大副研發長郭盈芝表示，學校這幾年一直在推廣PBL教學工作坊，也有陸續舉辦許多教學講座，這次邀請的仙女老師余懷瑾為美國ATD培訓大師、AL加速式學習引導師，並榮獲全國SUPER教師，中國星教師年度榜樣，有仙女老師美譽。她在三個小時的研習課程中，示範如何點燃學生熱情，從運用分組討論讓學生有夥伴的感覺、以競賽給分的方式讓課程變有趣、運用圖片影片等素材讓學生開心學習。

醒吾科大副研發長郭盈芝(左)感謝仙女老師余懷瑾(右)的無私分享，並致贈感謝狀合影留念。圖／醒吾提供

余懷瑾表示，學習是有感染力的、是會改變的、是循序漸進的，這就是有溫度的學習課程。她以實際在高中授課的「范仲淹岳陽樓記」影片，讓老師們觀看影片後討論學生們的上課情形，並提醒若要讓學生有感，在課堂上就要讓每一位學生都能參與，若要鼓勵學生踴躍發言，就是要讓他們即使講錯也不會被笑，只要願意舉手表達就值得鼓勵並加分。

仙女老師余懷瑾(前排中)與醒吾科大副研發長郭盈芝及老師們開心合影。圖／醒吾提供

仙女老師舉例以2014年台北市長大選為主題，引導學生製作范仲淹的選舉履歷，藉此瞭解范仲淹生平及優良事蹟。從學生們活潑且具有創意的選舉公報，不僅藉此瞭解范仲淹生平及優良事蹟，達成事先預習的目的，更讓學生們發揮創意並熱衷參與課程學習。

醒吾科大吾限熊報社會客室黃宇慶(右)專訪仙女老師余懷瑾與新媒系唐永孝老師。圖／醒吾提供

講座結束後，醒吾科大「吾限熊報會客室」由社長黃宇慶專訪仙女老師，她表示對於目前台灣教育面臨最大的問題，在於老師們的教學方式跟小時候並沒有相差太多，如果老師教學方式改變，相信就能改變學生被動學習的樣態。

新媒系唐永孝老師表示，仙女老師是比較有彈性的教學方式，但現在大學生較被動，偶爾不到班上課，造成老師教學動力降低，也對老師的授課造成困擾；余懷瑾回應大專院校老師在授課方面的調整，除了需要帶給學生榜樣之外，更要有教學方法，所以老師們更要不斷精進授課方式。

仙女老師指出，撇開學業成績，讓學生先喜歡課堂、喜歡老師，如果老師們願意調整授課方式、增加一些活動，學生們喜歡就會來上課，還會呼朋引伴一起來，所以讓老師成為學生學習的動機是非常重要的。

醒吾科大校風開放，以技職教育為辦學本位，課程內容皆以學生實際需求為中心。這次透過仙女老師分享的授課技巧，提供老師們更多課程設計元素，藉由本次教師研習再度點燃老師們的教學熱情，展現出真誠的愛心和耐心，學生們必定能感受到老師的用心。