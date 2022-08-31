TJA諸其林學校第四屆《高中聲了沒？》 發聲青年觀點

TJA諸其林學校28日在台大舉辦第四屆《高中聲了沒？》口語暨思維培訓計畫，邀請各界來賓包含國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系林如森教授、1111人力銀行副董事長劉美葵、活水社企投資開發公司總經理陳一強、中華民國全國創新創業總會榮譽會長徐維謙、Weteach 教育平台創辦人陳坤平，等多家教育品牌、新創企業，以及台北市議員參選人等皆蒞臨出席共襄盛舉，一同支持青年發聲。

1111人力銀行發言人黃若薇開幕致詞表示：「身為發言人，許多人應該認為我非常外向，但我是內向型人格的人。為了練習說話，我甚至曾經找了一份電話客服的工作，持續練習，直到現在能勝任我的工作。誠如TJA諸其林學校的理念，我也認為勇於嘗試的勇氣非常重要，而在場的各位學員都是擁有這些勇氣的人，每個學員都非常值得鼓勵。」

1111人力銀行發言人黃若薇認為誠如TJA諸其林學校的理念，勇於嘗試的勇氣非常重要。圖／TJA諸其林學校提供

為期三天的培訓計畫分成「實體培訓」、「實戰競賽」兩部分，前兩天由專業業師進行「舞台魅力與口說」、「簡報創意與表達」、「觀點思考與論述」、「辯論技巧與實戰」課程，第三天則是舉辦實戰競賽，讓學生擁有展現自己的舞台。

在「政治人物的私生活，是否影響其公共服務品質」的議題辯論賽中，學員們激烈交鋒，正方隊伍認為私生活是小事，公共服務是大事，小事都處理不好要如何處理大事。反方隊伍則對正方在「兩者的因果關係」上進行猛攻。在「我國校園中不適任教師的懲處應不應納入學生意見」的觀點簡報，正方隊伍不僅設計了精準的排版、動畫，更調整了自己上台的姿態，闡明現況相關法規的規定、立法目的，以及學生意見的重要性，讓原本複雜難懂的議題變得貼近生活。

為期三天的培訓計畫分成「實體培訓」及「實戰競賽」兩部分。圖／TJA諸其林學校提供

創辦人蘇子朋表示，大學時期參加過許多主持人競賽、簡報大賽，發現台灣非常缺乏能夠完整培養軟實力的資源。也曾多次主持各項活動競賽，認為年輕人其實非常有潛力，無奈大環境資源的不足，使得最有創造力的高中生族群，難以養成青年觀點表達力、為自己發聲。因此決定創辦TJA 諸其林學校，致力於為青年表達影響力創造相信與實踐的過程。

對於南北差距、教育資源分配不均的議題，蘇子朋也表示雖然目前TJA 諸其林學校的營運範圍主要在北部，但已有著手規劃拓展中南部，預計舉辦實體培訓與競賽。身為台南人，我非常了解南北部教育資源差距程度，因此，未來也會將青年觀點影響培訓往中南部深耕。TJA諸其林是一個由台大學生創辦，致力於培養青年觀點表達，並發揮其影響力的平台，TJA諸其林學校也預計於今年10月在台中舉辦實體培訓，邁開全台扎根傳遞青年觀點表達培訓的步伐。