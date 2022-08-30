桃分署辦理轄區大專校院校長座談會 提升青年就業力

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助轄區大專校院青年學子順利就業，今(30)日舉辦青年就業座談會，邀請轄區大專校院校長一同交流，共同探討青年就業議題，及分享勞動部有關青年就業及職訓等資源，幫助青年增進就業職能，提升就業力！

「強化青年職涯輔導，協助釐清就業方向」是勞動部重要的青年措施之一，為協助青年進行職涯探索，釐清職涯方向，及早找到適合自己的就業目標，桃竹苗分署持續與各大專院校合作「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」，提供青年職涯諮詢、企業參訪及產業講座等活動。

此外，分署於新竹市成立的賈桃樂學習主題館，也同時提供青年多元化職涯探索活動，目前已累計服務5萬多人次，並與中原大學、聯合大學、元培醫事科技大學、中華大學、明新科技大學及萬能科技大學等6校合作成立分館，共同推動職涯向下紮根，中華大學劉維琪校長也在會中分享設立分館的經驗，以及善用勞動部多項資源，不只順利讓在學學生找到職涯方向，畢業後也能順利就業！桃分署歡迎更多大專校院加入賈桃樂分館行列！

另外，為協助青年降低學用落差，提升就業技能，進而順利適性就業，桃竹苗分署也與轄區大專校院合作多項職業訓練措施，例如「產業新尖兵計畫」，目前分署與陽明交通大學等15所學校已合作開辦電子電機、數位資訊、工業機械等107班次，協助2,827位青年就業；以及與健行科技大學等15所學校合作辦理「補助大專校院辦理就業學程計畫」，協助大專生增加職場競爭力及順利與職場接軌。

林淑媛分署長表示，桃竹苗分署提供青年在校就業準備，包含職涯諮詢、校園徵才及就業講座等；青年畢業後求職，各地公立就業服務機構提供一案到底就業服務，協助青年找到適才適所工作，並依需求提供青年職得好評、青年就業獎勵、青年尋職津貼、青年跨域津貼等多項就業促進措施；青年如果想再強化就業技能，可參加分署自辦或委託辦理的職前訓練，並有產業新尖兵、青年就業旗艦等計畫可選擇，如想要創業，分署亦提供創業諮詢、輔導及貸款等資源。

桃分署與大專校院將持續合作，讓青年可從就學時期開始培養就業職能，提早做好就業準備，並搭配勞動部多項促進就業與職業訓練措施，助青年朋友與職場順利接軌。青年族群就業路上不孤單，桃竹苗分署為您撐腰，詳情可上桃竹苗分署官網(https://thmr.wda.gov.tw)或電洽03-485-5368。