大葉大學造藝系蕭亦連勇奪桃城美展首獎

大葉大學造形藝術學系碩士生蕭亦連，原本木雕創作以寫實為主，但他進一步探索形象與意念的關係，創造了抽象風格的作品「未定，形成」，挑戰第26屆桃城美展，勇奪雕塑類首獎「添生獎」，獲頒獎金新台幣十五萬元，作品將由嘉義市立美術館典藏。

大葉大學造藝系碩士生蕭亦連在桃城美展頒獎典禮與作品合影。圖／大葉大學提供

造藝系碩士生蕭亦連表示，木雕作品「未定，形成」以胎兒的形態，表現人在尚未出世時，就已經開始吸收外界的刺激，在各種事物的訊息傳遞下，逐漸與世界磨合，建構自身的精神。這件作品使用樟木製作，長寬高200公分、60公分、48公分，因為長度多達2米，有些地方是接合成的，有時候在接的過程會崩壞，要想辦法修補，前後花了兩個月時間才完成，很開心能受到評審們的肯定。

大葉大學造藝系碩士生蕭亦連木雕作品「未定，形成」。圖／大葉大學提供

蕭亦連同學說，他對雕塑一直很感興趣，最先接觸的是陶土，大學進入大葉造藝系就讀後，跟隨吉田敦老師學習木雕，深深被有生命感的木頭吸引，同時在老師的引導下，拓展了藝術視野。他剛開始創作的木雕系列大多數是刻人體，一段時間後，他開始思考，為什麼身體一定要雕刻成身體的樣貌，觀賞者才會知道是身體，有沒有其他表現的可能，於是他試著去揣摩各種呈現方式，此次得獎的「未定，形成」，就是他的系列創作之一，目前他也繼續創作其他抽象風格的作品中。

造藝系副教授吉田敦指出，現在的木雕創作以寫實、具象為主，蕭亦連同學「未定，形成」這件作品特殊之處，一方面是沒有盲目的跟主流走，去嘗試發展自己的風格，另一方面雖然抽象，但觀眾還是可以感受到創作者的意念，去開啟無限的想像。