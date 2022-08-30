12度獲殊榮! 中原大學產業加速器暨育成中心”讚”

貫徹「堅持給企業多一點」理念，榮獲績優創育實至名歸!

為協助國內產業轉型升級，輔導青年創新創業，中原大學產業加速器暨育成中心，積極整合校內外資源提供新創企業專業服務，表現亮眼，近日經濟部中小企業處公布111年度「金育獎-績優創育機構」得獎名單，中原大學產業加速器暨育成中心第12度獲頒「績優創育機構」獎項，為全國公私立大學表現最優異的學校，實屬難得！

中原大學與桃園青年事務局連續六年於MeetTaipei創新創業嘉年華合作成立桃園專館。

建構校園科技園區、聚焦能量加速產業升級，優異表現傲視全國公私立大學

普瑞博生技是校園衍生企業典範。在中原育成中心協助下，張雍(左)師生合力創業成功。

中原大學校長李英明表示，中原大學產學營運處以健全的產學組織功能，與優質的輔導經驗，匯聚中原41個特色研究中心資源，積極推動校內重點研究領域發展、專利技術移轉、師生創業輔導等，希望能提升科研成果價值、研發市場導向創新技術，進而建構校園科技園區、聚焦能量加速產業升級，並以推動創育生態發展、加速校園衍生企業發展為目標，因此，本年度所輔導的企業，及教師產學合作均有亮眼表現，也是此次能夠獲獎最主要原因。此外，中心經理人高靖航亦同時榮獲「金育獎-績優經理人」獎，高靖航於100年進入中原育成中心服務，執行中央與地方政府創業育成計畫豐富，協助產學營運處各項專案推動，曾獲得105年中小企業處育成潛力經理人，及106年經理人月刊100MVP 經理人獎項肯定。經濟部中小企業處預計於11中旬登場之2022 Meet Taipei舉辦「2022年度創育榮耀表揚典禮」，以表揚成效卓著之創育機構及經理人。

中原大學協助青年創業圓夢，扶植化工系張中星校友打造MIT免耗材空氣淨化器。

中原大學產業加速器暨育成中心創立於民國86年，在「堅持給企業多一點」的服務理念下，至今已培育超過230家企業、累計投增資額逾40億餘元，協助9家企業公開發行上市。以中原薄膜技術研發中心主任張雍創辦的「普瑞博生技」校園衍生企業為例，產學營運處整合各中心資源與能量，成功輔導於去年登錄興櫃，也是科技部推動「萌芽/育苗計畫」執行多年來，第一間公開發行的大學校園衍生新創企業，目前市值已超過17億元。中原產業加速器暨育成中心也為進駐企業爭取更多國際創育資源，是全國第一間獲得認證的大學型創育機構，2020~2021連續二年榮獲「國家新創獎─新創育成獎」、2019年榮獲「UBI 亞太區加速器中心 Top Challenger」及「CBIA 年度績優育成中心」等殊榮，中原大學產業加速器暨育成中心表示，未來將持續投入更多輔導資源及補助機制，孵化更多校園獨角獸企業，對於有志創新創業的高中學生，就讀中原大學堪稱最佳選擇。

中原大學產業加速器暨育成中心持續整合資源，深化創新輔導能力，服務育成廠商。

據了解，中原大學產業加速器暨育成中心迄今已累計獲得12次「績優創育機構」獎肯定，也是全國公私立大學唯一獲得此殊榮的大學，該校表示未來將持續整合資源，深化創新輔導能力，以特色研究專業優勢，接軌未來科技發展，帶動產業轉型升級，推動中原大學成為產業創新典範大學。