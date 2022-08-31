市面牙膏選對了嗎？醫歐凱捷:這幾款牙膏應這樣用才對

市面上的牙膏百百款，到底有分哪幾類牙膏，該如何選擇？都是一大問題！牙醫師歐凱捷表示，牙膏功能性有分幾大種類，像是含氟牙膏、去敏感牙膏、抗牙周炎牙膏、美白牙膏、抗牙齦炎牙膏、兒童專用牙膏。

歐凱捷指出，含氟牙膏是因為【氟】依然是牙醫界裡面被證實防蛀牙效果不錯，簡單好用又便宜，所以挑選牙膏還是以含氟量為主，一般含量為1000~1500ppm，另外兒童牙膏含量為1000ppm為宜。歐凱捷說明，除了對氟有不良反應除外，牙膏含氟還滿重要的。

歐凱捷牙醫形象照。歐凱捷/提供

另外坊間的美白牙膏，歐凱捷表示，為了防止牙齒損傷，美白牙膏研磨劑可選顆粒較細小的，有專家建議含氫氧化鋁和磷酸氫鈣比較好，則二氧化矽次之，碳酸鈣最差！主要因為有些美白或非美白牙膏含研磨劑顆粒太大或不均，可能造成琺瑯質損傷，甚至造成牙齒敏感。（ｐｓ：水含氧化矽類成份，不易分解，可能造成對琺瑯質造成傷害）。

而抗敏感牙齒，歐凱捷表示，抗敏感牙膏系列，大多以氯化鍶（SrCl2）或硝酸鉀為主，具有脫敏效果，但歐凱捷指出，一定要長時間不斷使用，才能明顯改善。

再來是洗滌劑，歐凱捷指出，ＰＨ值建議以接近中性為宜，對口腔刺激較小。十二烷基硫酸鈉（月桂基硫酸鈉ＳＬＳ）最為學者詬病，認為清潔效果太強，可能造成口腔潰傷，病變的可能，甚至讓牙齒敏感。

歐凱捷牙醫分享牙膏種類要如何挑選。歐凱捷/提供

另外是其它添加劑，像是兒童牙膏的甜味劑，可選擇木糖醇，甜菊等，天然添加物，有歐洲研究顯示，活性含氧牙膏，具有高氧無氟特性，可幫助植牙降低值牙體的侵蝕傷害，另外針對口臭，牙齦疾病的患者也有功效。

歐凱捷補充，另外含有酒精或是蜂膠的牙膏，雖具有抗菌作用，但不建議常用，因為有可能將好壞菌消滅殆盡，破壞口腔免疫機制平衡。

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