南港高工 111技藝熊讚 展現點將家港動力量

全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽，將自111年11月22日至25日假臺北市六大競賽場地隆重展開。臺北市自102年承辦全國工業類科學生技藝競賽至今已近九年，本年度主辦(執行)學校南港高工，協辦學校大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大，在教育部與臺北市政府教育局指導與支持下，已積極準備，加上各方企業與廠商熱心贊助及配合，各項籌備工作與場地建置已陸續到位。其中特別值得關注的是贊助商「點將家投資股份有限公司」，其代表人陳景松先生是技高冷凍空調科畢業，歷來支持工科人才培育不遺餘力，本次在南港高工工作團隊的拜訪與邀請下，提供獎勵金鼓勵獲獎學生及指導老師。

預計頒發六項獎勵金，包括：

凡參加本次競賽獲得金手獎前五名之學生及其指導教師(如金手獎不到五名時可從缺)，獎勵金及謝師金金額為：

(一)第一名：獎勵金8萬元（學生獎學金56,000元，指導老師謝師金24,000元)；

(二)第二名：獎勵金7萬元（學生獎學金49,000元，指導老師謝師金21,000元)；

(三)第三名：獎勵金6萬元(學生獎學金42,000元，指導老師謝師金18,000元)；

(四)第四名：獎勵金5萬元(學生獎學金35,000元，指導老師謝師金15,000元)；

(五)第五名：獎勵金4萬元(學生獎學金 28,000元，指導老師謝師金12,000元)；

點將家代表人陳景松先生(右)、南港高工劉美慧校長(中)、南港高工林謙育主任(左)於台中市會晤。

另提供參賽師生「職人精神獎勵摸彩金」每人新台幣5,000元，計80份，鼓勵雖沒獲得競賽獎勵金師生，但從競賽到頒獎典禮全程參與，充分落實職人有始有終的堅毅精神。「點將家投資股份有限公司」嘉惠技職學子並落實企業公益，捐贈由臺北市承辦的全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽，相關獎勵金與摸彩金近仟萬元，充分展現企業「取之社會、用之社會」的職人精神，令人感佩。