元智大學推展國際雙語向下紮根

首創迎新闖關!小一新生體驗雙語震撼教育

元智大學「寰宇文化領航」團隊在開學前夕，為桃園市快樂國小舉辦親子雙語迎新闖關，帶領小一新生體驗全英語的震撼教育，透過與來自世界各國的元智外籍生互動，促進國民外交，提升國際理解和跨文化學習，共有600多位新生與家長共襄盛舉，熱鬧非凡。

元智寰宇計畫為國際雙語教育往下扎根，在快樂國小新生報到日，為小朋友準備環遊世界饗宴；從哥倫比亞、聖文森、印度、史瓦帝尼、泰國、菲律賓、印尼等七國的元智境外生，用心設計各國遊戲，包含「Salsa 走一回」、「Sawadee賓果」「The Challenger誰與爭鋒」等精彩的異國關卡，讓小朋友入校第一天，就感受生活化的實用英語，陪同的家長也非常肯定元智大學為桃園市落實雙語和國際教育的社會責任。剛進快樂的小一新生楊雯淇闖完七關，語帶興奮的說，從沒同時看過這麼多國家的大哥哥和大姊姊，尤其跟哥倫比亞哥哥學跳莎莎舞，手忙腳亂非常好玩。還有泰國姐姐用賓果遊戲教泰國文化，賓果連線就可得到泰國小點心；史瓦帝尼哥哥讓大家扮演非洲森林動物，從遊戲中學習史瓦帝尼語，每一個關卡都很有趣，沒想到快樂國小真的很快樂。

寰宇計畫主持人黃郁蘭教授表示，為因應全國雙語教育政策，桃園市許多國中小陸續啟動雙語教學，而元智大學正是台灣第一所雙語大學，以元智的雙語資源與地方共享，充分展現大學社會責任的精神。元智大學寰宇團隊今年也爭取到數位雙語學伴計畫，獲430萬元補助，目前已招募50餘位大學伴，將透過遠距設備，為快樂、高原、大湖、南門、光復國小的125位小學伴上課後英語課程，大學伴不但因材施教拔尖扶弱，也融入多模態教學方式，豐富教材教法。

元智大學在開學前夕規劃的國際文化闖關，是桃園市國小迎新活動的一項創舉，讓小一新鮮人感受雙語教育的震撼。快樂國小林育沖校長表示，借重元智大學的寰宇菁英師培計畫，自111學年度起，全校導師將與外師協同雙語授課。此外，快樂也與元智數位學伴計畫合作，鼓勵學童培養英語力和國際觀，也期待與元智繼續攜手寰宇領航，陪伴快樂的師生共同成長。