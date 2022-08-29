成大攜手連江縣政府簽署「馬祖微學院」合作備忘錄 帶動戰地轉譯

以「微學院」新型態組織突破大學既有體制框架 串連馬祖在地能量與高教跨域資源

國立成功大學基於過去2年「戰地轉身・轉譯再生-統籌執行計畫」的基礎，提出「馬祖微學院」概念，以「微學院」新型態組織突破大學既有體制框架，串連馬祖在地能量與高教跨域資源，形塑一個以島嶼場域為中心、使命導向、專案驅動、問題導向學習的另類小型學院，8月26日雙方於成大共同簽署合作備忘錄。「微學院」將納入成大規劃與設計學院的師資，有別於傳統校園、實體課程細分學科的架構，以跨域專業整合特定的場域連結，依據場域特性與地方需求，帶進產官學界研究專案共同合作解決真實問題。

計畫主持人、成大建築系教授鄭泰昇說，在傅朝卿教授協助下成大組成「10人小組」，懷著純粹的使命感，執行具體計畫事項，並在過程中加入了許多優秀建築師，以馬祖場域為中心連結產官學研投入，最終誕生馬祖微學院的雛型。鄭泰昇教授認為，這是從bottom-up也從top-down促成的計畫，包含3個意義：成大將是臺灣高教史上第一個喊出微學院、設立微學院的學府；對馬祖而言，則是一個好時機展現馬祖在國際上的特殊地位；同時，目前全世界有90萬個島嶼，如果此次的經驗成功，將可以推廣到其他島嶼，分享臺灣成功經驗。

合作備忘錄簽署記者會現場貴賓合影見證。圖/成大提供

成大校長蘇慧貞提及，能在大學場域中與同事們不斷獲得心中典範的引領，十分感動，而2020年參與馬祖共識營時，她也從中累積生命不同階段的素養與學習，並在感動的驅動下認定做一件全臺大學沒做過的事。「成大不是只有思辨跟閱讀，更要求自己要實踐。我們從不退縮或懷疑自己的決定，因為我們心中已經認知那個使命，也看見價值，認定那份理想，要跟朋友一起到達。」蘇校長說，今天正式承諾微學院啟動，看到的是堅持會不斷累積，而過程中不誇張不渲染，一如不變的「藏行顯光」的精神，微學院將透過教育的本質有根深蒂固的力量。

「看到馬祖微學院啟動，有夢想成真的感覺。」連江縣縣長劉增應說，從2007年開始，到2021年推出馬祖紀念酒，一路以來讓他深深感受到成大對馬祖的重視。劉增應縣長希望藉著合作把馬祖的人文歷史、生態、文化，透過藝術設計的力量，融入生活場域帶動產業創新，進一步吸引人才進入馬祖的舞台大展身手，也讓馬祖成為一個多元奔放的創作舞台。「雙方在長久累積下，建立更穩定、更永續的合作，一定可以共創雙贏，不一定只對臺灣，甚至為全球提出貢獻。」

馬祖作為臺灣與中國冷戰前線的熱點島嶼，自1992年解除戰地政務以後，從原先國家風景區，再到世界遺產潛力點，以及近年來再造歷史現場的發展，始終面臨著戰地景觀文化轉譯的問題。成大與馬祖的合作始於2007年，由建築系傅朝卿教授為先鋒，投身馬祖戰地文化景觀研究，在詳實的田調基礎下，出版《馬祖戰地文化景觀：全球冷戰時期文化遺產瑰寶》（2011）一書，開啟學界對馬祖軍事遺產的關注。

2020年，成大在實踐大學社會責任的前提下，開啟「戰地轉身・轉譯再生——統籌執行計畫」。分別從「論述」、「轉譯」、「設計」、「策展」、「創生」5大面向，參與馬祖島嶼身分改寫的歷史進程，落實在地方永續發展、帶動地方產業創生、戰地文化資產保存與再利用，並動員規劃設計學院與文學院的跨域合作，不遺餘力的提供適合人才與相對應的學術資源。

同年11月，蘇慧貞校長帶領近60位成大主管至馬祖舉辦創新共識營，表達校方對馬祖戰地身分轉譯的重視與關注。2021年10月成大90週年紀念酒開箱記者會，更是與馬祖酒廠合作的產物。成大與馬祖長期良好的合作關係，促成馬祖微學院成立的機緣，雙方在地緣政治角力達到新高峰的時刻簽署合作備忘錄，別具意義。

「戰地轉身．轉譯再生」特展於成大藝坊開幕

簽約儀式後，連江縣縣長劉增應與貴賓前往參觀位於成大光復校區的成大藝坊「戰地轉身．轉譯再生」特展。特展呈現2年多來成大統籌執行計畫選擇的16處軍事據點轉譯基地之再造計畫。參與馬祖軍事遺產活化的建築師團隊，包括廖偉立、張清華、張瑪龍、陳玉霖、邱文傑、姜樂靜、黃明威、張正瑜、戴嘉惠、何黛雯、吳聲明、陳冠帆、賴人碩、吳建志、簡志穎等多位傑出建築師，展期即日起展至2022年9月17日。

此次特展源自於2022年2月12日馬祖國際藝術島雙年展，成大團隊在「立聯合建築師事務所」修復的南竿梅石營區軍官、士兵特約茶室中策劃了「戰地轉身・轉譯再生」特展，為讓軍事據點改造創生議題持續發酵，策展團隊移師校園，無論是從學術研究面向，或是接軌學校的建築設計教育現場，成大師生與一般民眾皆可透過展覽中對建築轉譯思維、公共空間規劃、軍事景觀發展等深度思考，體會馬祖戰地文化遺產於當代的價值。