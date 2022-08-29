首屆全國社區學生棒球大賽 桃園龜山、臺中健行奪冠

華南金紮根基層棒球，贊助社區學生棒球大賽

由教育部體育署指導、台灣世界少棒聯盟協會主辦及華南金控贊助的首屆「全國社區學生棒球大賽」，賽事自8月13日起至8月28日止連續三週的星期六、日，於臺中地區六個場地同時開打，經過6天的激戰，昨日（8/28）U10組由NBA港湖隊及桃園龜山隊爭奪冠軍，最終由桃園龜山隊取得冠軍；U12組由三峽社區棒球隊及臺中健行小牛隊爭奪冠軍，最終由臺中健行小牛隊取得冠軍。

華南金控從96年起推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，長期推廣臺灣棒球運動，支持國內、國際賽事及捐贈基層棒球隊球具，就是希望一圓所有愛棒球的小朋友之夢想。本次首度支持「全國社區學生棒球大賽」，目的即是為了讓社區棒球的學生們也能參與正規的全國賽事，讓來自全國各地的孩子們能以球會友、快樂的打棒球。

華南金控林貴姬副總經理也到場擔任冠軍戰的開球佳賓，為孩子們加油。賽後閉幕典禮上，華南金控也提供U10、U12組冠軍球隊每位球員精美小禮物給予鼓勵。林副總經理表示，華南金控能參與這麼有意義的活動，要感謝教育部體育署的指導，台灣世界少棒聯盟協會及臺中市政府的共同的推動，提供全國社區學生棒球隊的小球員們展現自我的舞台，這與華南金控長期紮根基層棒球運動理念相同，希望能為更多喜歡棒球的孩子們一圓棒球夢想。本屆賽事U10組16支球隊將取得參加華南金控贊助的第三屆「MLB CUP全國U10次少棒錦標賽」參賽資格。

MLB CUP 是美國職棒大聯盟在世界各地所舉辦的基層棒球賽事，包含臺灣、日本、墨西哥、南韓、倫敦等地，臺灣於2018及2019年舉辦過兩屆MLB CUP全國U10次少棒錦標賽，受到各縣市基層棒球隊熱烈響應參加，惟過去2年因受COVID-19疫情影響未舉辦，今年將再度在臺灣舉辦，期盼透過MLB體驗教學及競賽，提供小朋友追求棒球夢想的平台。