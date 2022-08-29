培養未來會計師 安永辦「2022會計星希望」體驗營

向下紮根，第七屆高中生會計暨企業體驗營吸引60位高中生參加

今年暑假，安永聯合會計師事務所舉辦了第七屆高中生會計暨企業體驗營，今年活動吸引共60位高中生參與。近幾年安永舉辦會計營活動，精采多元的內容深受學生、家長及老師們的喜愛，透過兩天的營隊課程，學員們除了對會計專業領域有更深入的了解外，更有助於未來的生涯規劃。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，推廣會計專業及培育未來菁英，是安永落實企業社會責任(CSR)重要的一環。期望透過這個藉此有意義的活動，培育新世代的人才，同時勉勵學員持續充實自我，成為一位具有領導力、國際力、語言力、專業力兼具的全方位人才。

在兩天的營隊課程與活動中，分享會計基礎概念、鑑識會計與大數據的應用、企業永續經營等課程，以及簡報與提案技巧實戰工作坊、分組提案競賽。安永也邀請大學會計系所教授、產業界來賓，以及安永執業會計師與理級同仁們分享個人職場經驗，同時安排學員們參訪事務所，瞭解會計師事務所的產業面貌。

營隊課程面向多元，首堂課由安永聯合會計師事務所人力資源部主任會計師余倩如分享審計的基礎概念；介紹審計員在事務所高效學習環境中的日常工作內容，除了可接觸不同領域產業生態、了解公司營運流程，還有海外出差機會及持續的專業訓練，健全職涯發展。

國立臺北大學會計學系教授暨系主任鄭桂蕙受邀分享會計系四年所學內容；旭亞國際語言顧問創辦人兼執行長陳薇芝分享她如何從過去的會計師產業，跨領域斜槓進而發展出不同的職涯。此外，活動中也讓高中生們了解鑑識會計與大數據如何應用；安永執業會計師及同仁們分享過去處理跨國案件、與不同區域團隊合作的經歷，以及透過國際人才交換計畫擴充經歷及拓展視野的職場經驗。 營隊第二天除了傳授企業社會責任課程，更舉辦提案競賽，讓學員們將課程所學進行實戰提案戰。每組學員們提出各種創新有趣的提案，令評審團印象深刻，經過激烈的提案競賽，最終由來自均一實驗高中、台中一中、新店高中、衛理女中、薇閣中學、三重商工的學員團隊，以「會計知識 向下扎根」主題，規劃結合線上與實體的會計知識課程及建教合作推廣，增加偏鄉學校多元課程的資源，幫助高中生更加認識會計學、了解會計專業及培育企業所需人才，提案簡報得到評審團的青睞，獲得新臺幣兩萬元優勝獎金。