治平高中日語科日本舞曲慶豐收 鵝尾水梯田開心收割體驗打穀樂

由行政院農業委員會農田水利署七星管理處及維謙基金會主辦的「夏露舞稻鵝尾水田收割體驗」活動，今(27)日在陽明山平等社區熱鬧展開，桃園市治平高中日語科師生以精彩的日本豐收舞揭開序幕，大小朋友開心在結滿稻穗的水田中，體驗稻穀收割、打穀樂趣，還有彩繪及稻草人裝飾DIY比賽等活動，讓大台北地區民眾享受放鬆紓壓的親子假期。

醒吾科大吾限熊報社曾昱誠同學(左起)專訪農田水利署七星管理處處長周師文及農田水利署七星管理處副署長林國華。圖／醒吾提供

鵝尾山水梯田復育計畫由農田水利署七星管理處、七星農田水利研究發展基金會及維謙基金會主辦，北市府工務局大地工程處、治平高中、醒吾科大等共同協辦。農田水利署副署長林國華、農田水利署七星管理處處長周師文、台北市政府產業發展局副局長王三中、醒吾科大陳治宇院長等各級長官皆到場參與活動。

吾科大醒應用英語系主任張煜權(右二)與農田水利署七星管理處副署長林國華(右三)、農田水利署七星管理處處長周師文(右四)、治平高中日語科林美雲老師(左二)及同學們開心體驗割稻樂。圖／醒吾提供

農田水利署副署長林國華表示，感謝主辦單位及平等里里長、平等國小等單位支持，這片水田的水源來自於已創建111年的登峰圳，在七星管理處歷屆同仁的努力之下才能到今天為止仍然能夠供水灌溉，並提供民眾休憩、小旅行的好去處。

醒吾科大吾限熊報社黃宇慶同學(右一)專訪黃聖馨小朋友一家人，媽媽表示很開心可以帶全家來體驗割稻活動，也讓87歲的阿祖一起來回味小時候的農村生活。圖／醒吾提供

農田水利署七星管理處處長周師文表示，今年活動內容非常豐富，有稻草人裝飾、絹印、團扇彩繪體驗，更提醒小朋友每一粒米都是需要很多人的辛苦努力來的，要懂得珍惜食物，非常謝謝市民朋友的參加，並感謝醒吾科大張煜權主任非常用心，從活動的策畫執行及聯繫，每個環節都考慮週到，讓這次活動圓滿進行，未來更提供市民朋友一個安全無毒友善的生態環境。

由北市府工務局大地工程處今年新建的「稻浪棧道」，可以飽覽鵝尾山水梯田全貌及農村景觀。圖／醒吾提供

醒吾科大應用英語系主任張煜權表示，農田水利是我們很重的命脈，因此選定在幾乎看不到水田的台北地區復育水梯田，對生活生態都有很重要的功能，除了環境教育之外也希望藉由這個活動，讓台北地區民眾可以體驗農村生活，也提供民眾可以開心展現自己。

治平高中日語科林美雲老師表示，這個活動可以把日文結合推廣在地文化，並由學生們穿和服跳日本豐收舞「大東京音頭」及「下北音頭」，在活動現場布置日本的風鈴、團扇及在地米食點心，讓現場民眾親身體驗當時農夫收割完，坐在田埂邊搖扇喝茶吃飯糰的心情，希望學生透過這個活動了解農夫耕種的辛苦，也可以活用課堂所學的日文，是個非常有意義的活動。

現場大人們帶領著孩子不畏盛夏高溫，捲起褲管揮汗成雨開心體驗水田收割，並採用人工手作的方式配合小型機具打穀，還可發揮創意為稻草人精心打扮、絹印/團扇彩繪DIY，餓了還可品嚐在地米食點心，讓平等社區處處充滿歡笑聲。

黃聖馨小朋友的媽媽表示，很開心可以帶全家來體驗割稻活動，讓87歲的阿祖一起來回味小時候的農村生活，聖馨爸爸也表示因為小朋友很少有戶外活動，利用這個機會讓他們體驗阿祖以前的生活，可愛的聖馨姊妹倆跟阿祖開心展示自己的彩繪團扇，聖馨媽媽希望水田復育成功後未來能有更多農村體驗活動。

在鵝尾山水田旁的「稻浪棧道」，是今年由北市府工務局大地工程處以稻穗波浪為意象打造出來，在棧道上遊客可以飽覽鵝尾山水梯田全貌及農村景觀，還有竹編水牛裝置藝術、登峰圳景觀，提供了大台北地區民眾一個可以放鬆紓壓的打卡熱點。

鵝尾山水梯田復育完成後，是北市目前唯一一處水梯田，這兩年已成功吸引許多參觀人潮。水梯田具有蓄水、淨化與涵養水源等國土保安功能，更具有保存農村景觀及休閒遊憩功能，醒吾科大將持續參與並關心農村觀光產業及文化傳承，落實大學社會責任及社區服務貢獻。