高雄市府輔導新創 辦商機共創媒合會

兩年內吸引投資高雄逾5千億元，未來鎖定元宇宙及智慧醫療產業

去（110）年首度在高雄舉辦、濁水溪以南規模最大的新創盛會「亞灣創新x新創大南方」，今年度盛會昨（26）起在高雄展覽館開跑，主辦單位高雄市政府經發局鎖定元宇宙及智慧醫療需求，今（27）日舉辦「亞灣創新‧新創發光」商機共創媒合會，邀請30家新創與美商Coinllectibles、義大視覺特效、智崴科技、敏盛醫療、智康創投、緯創醫學、亞太精準抗衰老醫學會等7家大廠及法人代表交流，並依據業別分組進行商洽媒合，以大帶小共創商機。

經發局長廖泰翔指出，產業轉型是市長陳其邁的優先政策，市府團隊積極引進台積電、默克、英特格等大廠，短短兩年吸引投資超過5千億元，帶動產業結構面轉型，同時聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區、舉辦綠色科技新創大賽，配合自營的KO-IN、DAKUO新創基地提供輔導，媒合新創對接大廠及政策資源，盼透過「亞灣創新x新創大南方」及商媒會促成更多以大帶小合作案例，加速高雄蛻變為智慧科技港都。

經發局副局長高鎮遠致詞時指出，產業轉型是市長陳其邁的優先政策，盼透過商媒會促成更多以大帶小合作案例，加速高雄蛻變為智慧科技港都。圖／安永提供

緯創醫學科技智能醫療資深經理林聖㛓表示，醫療與科技的結合為全球趨勢，各國醫療產業積極運用ICT、AI改善各項醫療服務，緯創近年也透過數位病理研發建構出台灣癌症治療的精準醫療平台及健康管理平台，跨足銀髮照護及慢性病照護產業。盼透過媒合商洽網羅更多以AI、數據及遠距解決方案，加速應用落地。

參與商媒會的高雄在地新創雄欣科技創辦人李佳欣指出，數據偵測是發展智慧醫療最重要的一環，雄欣針對老人照顧開發出「AI照護辨識服務系統」及「保命防跌系統」兩套系統，能在醫療試驗場域放置毫米波雷達後，搭配AI演算法獲取患者呼吸、心跳等生理訊號，第一時間掌握病徵，做出最佳醫護處理。

安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤會計師表示，這場商媒會集結國內外大型企業、新創、創投、加速器等各方力量，共創智慧科技產業應用商機。圖／安永提供

安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤會計師表示，安永是輔導國內新創登錄創櫃的領導者，為近一步強化新創生態系，今年更承接高雄市經發局新創基地營運，促成多家新創廠商與企業合作，並針對ESG、元宇宙趨勢籌組綠能及元宇宙合作平台。期待透過商媒會集結國內外大型企業、新創、創投、加速器等各方力量，協助新創貼近產業需求，共創智慧科技產業應用商機。