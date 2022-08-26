國人患牙周疾病居然高達99％　專家：居家護齒應有這4寶

根據台灣口腔疾病的流行病學追蹤發現，我國成人蛀牙率高達90%以上，其中12歲學童的平均蛀牙數也列全球之冠。網友在網路上分享，自己每天刷牙，卻還是有「蛀牙」、「牙周病」百思不解。

國民健康局曾在2013年公開表示，我國成人罹患牙周相關疾病的比率高達99%。種種數據都顯示台灣成人對口腔保健保養相關知識不足。

其中發現，有一半以上的人刷牙刷錯方式！你是不是也以為「牙膏要買越涼越好」、「刷牙就是要大力刷」、「刷上下左右，有刷到就好」，更不少人刷牙少於五分鐘以下，導致牙齦部分沒刷洗乾淨，導致蛀牙發生。

該如何選擇牙線及潔牙用品，都是一門大學問，對於此痛點，牙醫專科醫師歐凱捷在IG「歐凱捷 醫師」發文居家護齒有4寶，建議民眾注意以下四項。

歐凱捷表示，牙雙選對刷頭很重要。翻攝/網路

一、牙刷選擇刷頭(刷毛區域)2cm左右、軟毛較不傷牙齦，且可深入牙齦溝清潔，而鋸齒狀尖端，教較適合齒列不整患者，握把彈性適中佳。

二、防蛀牙，選含氟牙膏；牙齒冷熱敏感，選抗敏感牙膏；美白需求，美白牙膏，要注意的是，美白牙膏的成分通常有加入「磨料」，較易清潔牙齒表面的污漬，讓牙齒看起來較白皙乾淨，但長期使用是會磨損最外層的琺瑯質的！若有極大的美白需求，建議尋求專業牙齒美白療程。

三、牙線，現代人使用牙線的比例並不高，但其實牙線是口腔清潔非常重要的一環！含蠟較滑溜，易深入齒縫；無蠟、含氟，較不建議民眾使用牙線棒，如牙線棒的牙線只有小小一段，無法確實將牙縫間清理乾淨，且使用不當還會磨傷牙齦牙肉。

四、漱口水，建議挑選有效抗菌成分，含Chlorhexidine的產品，配合正刷牙習慣可以有效預防蛀牙，挑選無酒精成分，酒精容易刺激口腔黏膜。

牙醫歐凱捷形象照。歐凱捷/提供

歐凱捷醫師指出，輔助清潔產品如牙間刷，可清潔牙縫較大的區域，適用於牙周病患者。建議民眾選對清潔工具、良好的清潔習慣才能做到確實的口腔保健及照顧好牙齒健康。

此外歐凱捷牙醫更補充，民眾牙齦發炎也有這三大因素：

一、當口腔衛生沒有照顧好時，細菌與牙菌斑會開始堆積，其代謝產物與分泌的毒素會導致牙齒附近牙齦或牙肉開始發炎，出現紅腫熱痛的感覺，或伴隨出血。

二、通常是因為口腔衛生習慣不佳，導致細菌與牙結石孳生，使牙肉紅腫發炎，臨床上也是牙周炎的前期指標之一。另外，像是吸菸、慢性病(糖尿病、血液病、HIV)、懷孕婦女或長期口服藥物(避孕藥、類固醇、抗癲癇、癌症治療)等族群，也有牙齦肥大與紅腫的可能。

三、牙齦炎如果不治療：

輕微可能會使牙齦進一步退縮，造成齒質暴露，增加蛀牙風險，或是對冷熱刺激敏感，形成敏感性牙齒，嚴重的話，由於細菌進一步破壞固定牙齒的牙周組織與骨頭，造成固著的牙齦與與牙齒間產生間隙、牙周囊袋，可能會讓牙齒開始動作、脱落。

歐凱捷醫師指出，清除牙菌斑與牙結石：一般是使用超音波洗牙機，將牙齦上與牙齦下的牙菌斑、牙結石震碎清除，所以定期檢查洗牙是很重要的，應要有正確有效的刷牙：除了臨床洗牙治療外，平時日常的自我潔牙，也是非常重要的，不但可以減緩牙齦發炎的情形，還能恢復健康的牙齦。此外當然配合藥物治療，有時候也可以減少疼痛不適感，縮短癒合時間。牙齒清潔除了刷牙外，其它輔助的潔牙工具也非常有效，如：牙線、牙間刷、沖牙機等等。

另外歐凱捷醫師補充，如果民眾抵抗力低、過度疲勞、睡眠不足是會間接造成牙齦紅腫的因素，若身體無重大疾病，平時保養清潔足夠，養成良好潔牙習慣，就算間接因素的影響，也能在短時間復原，跟紅腫牙齦說拜拜。

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