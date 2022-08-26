經濟部三大旗艦計畫助攻 貿協全球搶單行動專案啟動

為減輕製造業今（2022）年下半年庫存壓力，紓解供應鏈旺季不旺的隱憂，經濟部國際貿易局8月25日攜手外貿協會啟動「全球搶單行動專案」，推出三大旗艦計畫，動員全球外館洽邀駐地買主，爭取海外訂單，預計將可創造4億8千萬美元商機。

活動現場以臺灣經貿戰艦為場景，由國際貿易局局長江文若擔任旗艦計畫指揮官，外貿協會秘書長王熙蒙擔任總執行官，邀請電電公會副理事長許介立、研華董事何春盛、台灣世曦工程董事長施義芳、遠創智慧執行董事張永昌、鴻海MIH（Mobility In Harmony）執行長鄭顯聰及神通資科副總經理丘金勝等象徵ICT產品、智慧服務、電動車、基建工程等公協會及不同領域企業代表一起護航旗艦計畫，並以「韌性臺灣（Resilience Taiwan）」，標誌著臺灣面對各種經貿挑戰，始終保持著「韌性及彈性」，政府與企業合力，化危機為轉機。

今年下半年受到諸多不確定性因素影響，使臺灣各產業的出口面臨挑戰，儘管如此，貿易局江文若局長指出，臺灣的出口已經連續25個月呈現正成長，而且都達到兩位數以上的成長率。為維持出口動能並超前布署，貿易局推出「全球搶單行動專案」，以 「分散市場、多元產業、數位行銷」作為策略，全方位協助企業拚出口、搶訂單。

外貿協會王熙蒙秘書長闡述，臺灣除了有韌性供應鏈外，在行銷面也要維持市場韌性、客戶韌性、產業韌性，以鏈結潛在合作夥伴。全球搶單行動專案從9月份開始，將緊鑼密鼓辦理三大旗艦活動， 第一大旗艦計畫將於9月21日舉行的「電子資通訊與智慧醫材採購大會」，已邀到來自38國，153位夥伴參加線上洽談，其中包括義大利工業顯示器領導公司、保加利亞最大ICT代理商、馬來西亞規模最大的汽車製造及銷售集團；第二大旗艦計畫是11月底辦理的「韌性供應鏈夥伴大會」，預計邀請全球180位國外夥伴，安排超過700場媒合洽談，國內外業者合計將超過1,000人次參與；第三大旗艦計畫是經濟部正在籌組的「新南向智慧產業貿訪團」，涵蓋冷鏈物流、智慧交通等智慧產業。

江文若局長強調，旗艦計畫將借官方力量搭橋，積極爭取與越南、馬來西亞及泰國等新南向國家經貿合作機會；另表示為便於企業報名參加旗艦計畫活動，搶單專案已建置單一入口網站（https://resiliencetaiwan.taiwantrade.com ），以協助企業快速找到所有的資訊。

除了三大旗艦計畫，王熙蒙秘書長補充，今年下半年貿協月月有活動，例如十月份，在海外有美國形象展、國內有國際塑橡膠展、國際能源週等等大型計畫，合計下半年總共會辦理超過100項的海內外活動，來協助企業爭取全球訂單，建立夥伴關係。