中市府攜手大專校院培育影視人才 邀金馬獎大師授課

為培育優秀的影視人才，朝陽科技大學攜手中臺灣影視基地、台中市政府新聞局致力推動在地影視人才教育事業，今年度獲得新聞局補助該校傳播藝術系，並與中影八德股份有限公司合作假中台灣影視基地辦理為期10天的「中台灣影視人才培育計畫：電影美術設計實務與質感實作工作坊」，邀請以《緝魂》勇奪第58屆金馬獎最佳美術設計的黃美清，以及獲選年度台灣傑出電影工作者殊榮的質感師陳新發，與工作坊學員分享拍片場景創作歷程及成果，大受好評。

台中市政府新聞局長鄭照新（圖中）親自體驗以漆工讓欄杆產生生鏽斑駁的歲月痕跡。圖／許俊揚

台中市政府新聞局長鄭照新表示，本次工作坊主要目的是為了提供中部地區大專校院影視、設計及美術相關系所學生電影美術及質感的專業訓練，最重要的是讓學生到攝影棚中實地搭景操作，同時也是國內首次有片場搭景課程的工作坊，吸引包括朝陽科大、亞大、東海、彰師大等7所中部地區大專校院學生參加，同時亦有相關系所之教師參與，希望能將與電影美術業界專業從業人員互動的實務經驗，應用於教學課程之中。

台中市政府新聞局長鄭照新（前排右）致贈感謝禮予以「緝魂」勇奪第58屆金馬獎最佳美術設計的講師黃美清。圖／許俊揚

要拍出一部出色的電影，美術人才是其關鍵，不僅要為整部電影的色感和場景做出最基礎且重要的設計，同時美術、場景及道具陳設更是電影時空背景定調的關鍵所在。而其中「電影質感師」負責替場景、道具和各式物件妝點時代感及切合的環境質感，可使整體場景更佳貼近導演想要的空間氛圍。本次受邀於工作坊教學的電影質感師陳新發，曾與多位國際知名導演合作，並參與《少年Pi的奇幻漂流》、《擺渡人》、《返校》及《天橋上的魔術師》等多部賣座電影。台中在地成長的陳新發，特別希望能培育中部地區對於電影美術有興趣的年輕人，將自己累積30餘年的經驗傳承後輩，因此與電影美術總監黃美清聯手規劃此次工作坊課程。

台中市市議員李天生（前排左二）致贈感謝禮予獲選年度台灣傑出電影工作者殊榮的講師陳新發。圖／許俊揚

朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸表示，本次電影美術設計實務與質感實作工作坊規畫4天的前置課程，包括美術設計流程、劇本拆解、勘景丈量到質感色彩管理等，以及6天的實作課程則有木工搭建、漆工進場、質感技法及陳設道具進場及參與現場佈光實作等，而工作坊最後的成果也將配合業界專業之燈光師及攝影師實地佈光與拍攝，讓學員可以清楚知道最後成果在螢幕上呈現之樣態。除了金馬大師親自授課外，中影木工班師傅也加入教學行列，提供完整紮實的訓練，讓學員學習真正貼近台灣業界實際狀況。

朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸。圖／許俊揚

值得一提的是，本次工作坊學員上課的地點，正是台中市政府投入7.93億元在霧峰區打造的「中台灣影視基地」，擁有亞洲最大的人工造浪池、2座全國最大室內收音攝影棚及1座中型攝影棚等設施，是全國最大片廠。中影團隊進駐後，影視基地更提供了專業拍攝環境、完善硬體設備支援服務、道具製作服務、拍片諮詢等協助，同時也建立產學合作管道，並提供學生實習機會，促進在地影視產業人才深耕。