臺大EMBA接軌國際 融合多元價值

臺大EMBA於1997年成立，以價值領航者角色，依據全球環境瞬息萬變的局勢，調整企業經營應該具備的知識和技能，融合多元的價值為辦學精神。身為引領華人EMBA向前走的責任，為學員們打造了一個跨文化、跨國界與終生學習的學習殿堂。

由於學員背景多元，臺大EMBA形成一個有著無限想像空間的共享共榮生態系；在這裡學員們可進行跨域整合執行策略，期許來自各行各業、擔任企業主與高階主管的學生們，能落實社會創新、承擔更多的社會責任，戮力一心達成企業與社會雙贏的局面。

全國最高學府臺大無論師資、資源、課程務實、交通優勢，顯著的精英群聚效益及未來影響力，屢獲《Cheers》雜誌EMBA評比冠軍，臺大EMBA推動四大價值主張，包括：課程模組化、學習多元化、校友活絡化、以及教務統整化，近年更強調核心策略：從歸零的學習心態、匯聚菁英的網絡平台、於教授及同儕間的雙向學習、鼓勵多元與動態觀點運用、培養臺大EMBA的競爭與合作、享受挑戰、充滿樂趣及不斷成長與轉化的四大特質，在課業學習之餘，企業參訪、參與社團活動過程中，學習時間管理與人際相處，並與夥伴建立的情誼及提升自我能量，更是無價的附加價值。

臺大EMBA畢業生普遍認為最大收穫是建立人脈、學習不同領域的整合與運用、提升經營管理能力、增加國際視野以及解決經營管理的問題、學習創新與增加創業機會。報名專線：（02）3366-1010，招生資訊www.emba.ntu.edu.tw。