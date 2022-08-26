2022桃園市企業聯繫招商論壇亮點多

聚焦協助企業打造明日競爭力

桃園近年招商腳步積極且快速，成為許多企業擴廠營運的首選基地，在歷經疫後、通膨之變的衝擊下，桃園市政府為了提升企業投資、落地桃園的信心，於8月25日舉辦「NEO桃園，迎變而上、開啟新局」2022桃園市企業聯繫招商論壇邀請桃園在地企業，以及成功進駐桃園的企業擔任論壇的講者，一起分享疫後經濟的展望及投資台灣、進駐桃園的實務經驗。

產官學研群聚打造明日競爭力。

今年迄今受到戰爭、疫情、通膨等各項衝擊，影響經濟大環境，企業在營運上也可能遭遇逆風與挑戰，此次論壇邀請產官學講者，提供掌握營運與市場的利基的見解，包括世界台灣商會聯合總會總會長王德、桃園市工業會理事長黃成業、中華民國全國中小企業總會副理事長陳萬來、中信金融管理學院講座教授林建甫，針對「投資台灣，桃園啟航」的投資展望、「新通膨時代，未來經濟關鍵解析」主題，提出經營市場版圖，創造明日經濟競爭力的看法。

桃園市長鄭文燦於會中指出，在中央「投資台灣三大方案」累計將近1兆8,000億元的投資金額中，桃園獲投資金額達3,425億元，佔比約兩成，為全國第一，預估創造就業數2萬7,754人，同時，桃園積極打造良好的投資環境，協助企業投資落地，市府經發局設立桃園市投資服務中心，以「單一窗口、全程陪伴」提供全方位協助，包含土地取得、建築執照、使用執照、用水用電計畫、聯外道路、環境影響評估、交通影響評估、人才招募等工作，就是希望讓企業投資桃園無後顧之憂。



鄭文燦說，桃園除了是投資友善的城市外，更具備良好的投資優勢，在區位優勢方面，桃園為國門之都，位居東亞樞紐，是全球航線黃金據點，可快速飛往亞洲各城市，再加上鄰近台北港，具雙港效應；交通優勢方面，桃園擁有台灣高速鐵路，及便捷的高速公路路網；產業優勢方面，桃園是全台第一工業科技大城，產業供應鏈完善；在人口優勢方面，有別於其他縣市面臨人口減少的挑戰，桃園在升格後，人口大幅成長21萬，且平均年齡40歲，是六都最年輕的城市。鄭市長也提到為因應桃園工業用地需求，市府在航空城計畫所劃設的380公頃產專區中，於第一階段優先釋出9處基地，已有7處基地標出。另外，亦積極開發10個產業園區，未來預計可釋出約209公頃的產業用地，解決企業缺地問題，相信在各方面有利於投資的條件下，桃園將成為企業投資的首選。



鄭市長還提到，牽動桃園城市發展的「桃園航空城計畫」、「亞洲‧矽谷」計畫、前瞻基礎建設計畫等，皆是將所遇到的挑戰化為商機；未來包括低碳轉型、數位轉型、能源轉型及智慧轉型的挑戰，尤其在面對2050年淨零路徑該如何達成，桃園將持續與各界交流，並積極努力提高城市韌性。受邀與會的行政院副院長沈榮津表示，面對中美貿易戰、科技戰及新冠肺炎疫情的影響，政府推出「投資台灣三大方案」，帶領台商回流投資台灣，目前投資金額已累計將近1兆8,000億元，充分顯示政府團隊的用心付出，兼顧經濟及防疫，讓人民安心，此外，政府近年力推能源轉型，包括太陽光電、離岸風電，皆取得豐碩成果，提供可靠的電力，確保企業用電無虞。



沈副院長也提到鄭市長帶領市府團隊共同努力，在中央「投資台灣三大方案」中，桃園獲得的投資金額達3,425億元，約佔比兩成、全國第一，且桃園近年有許多重要建設，城市明顯變得不同，這些都是不簡單的成就，現在面對國際情勢變化多端，包括通膨、疫情等極為嚴峻，期盼透過論壇作為平台，讓企業分享、交流經驗，共同面對未來的新局勢。

另在焦點對談中，由精浚科技董事長廖國富、聚紡公司董事長陳國欽、全漢企業營運長鄭名翔，及桃園市經濟發展局局長郭裕信擔任與談者，暢談企業投資桃園的寶貴經驗，桃園位居亞洲交通樞紐，設立34個報編工業區，工業產值近3兆元，再加上空海雙港區位、交通便利、人才充沛、產業聚落完整、產業用地豐沛，以及擁有六都中最年輕的人口紅利，「亞洲‧矽谷計畫」、「桃園航空城計畫」與各項前瞻建設計畫等國家級計畫也在桃園開展，「桃園航空城計畫」優先產專區已於111年7月完成決標作業，企業反應相當熱烈，9處基地已成功標出7處，預定未來幾年內陸續完成航空城產專區開發，吸引創新產業來機場周邊設點投資。

此外桃園市政府近年打造友善的投資環境，積極招商引資，桃園市投資服務中心「一站式服務」（One Stop Service），以專人、專案、單一窗口的方式，主動逐一洽詢企業之投資需求；且結合中央經濟部投資業務處、工業局，並邀集台水、台電及市府相關單位，透過跨部門合作，定期召開季報、月報及專案會議，協助企業投資疑義，讓企業在桃園的投資及後續營運，能夠快速且順利地進行，截至111年8月1日止，在歡迎臺商回臺投資、根留臺灣企業加速投資、中小企業加速投資的「投資台灣三大方案」中，桃園獲投資共3,425億元，佔總投資金額近20%全國第一，預估創造就業數2萬7,754人，無論是「桃園航空城計畫」優先產專區、「投資台灣三大方案」均獲企業熱烈響應，由此可見桃園已經成為許多知名企業進駐、擴廠營運以及掌握營運與市場的利基的首選基地。