2022國際財政協會辦「女性沙龍雅聚」鼓勵展現自我

國際財政協會（International Fiscal Association, IFA）自成立以來，致力於關注國際稅務議題領域，IFA中華民國總會於2020年加入國際財政協會女性交流網絡 (Women of IFA Network, WIN) ，提供從事稅務領域的專業女性專屬的交流平臺、引領友善的稅務工作環境。IFA中華民國總會與身兼該會WIN成員的安永聯合會計師事務所，舉辦2022年度女性沙龍雅聚，以「多元共融的女力生涯」為主題，邀請稅務領域的女性先進們分享自身的經驗，除響應IFA之理念，亦藉此加深彼此的交流與工作經驗的傳承。

財政部部長蘇建榮提及IFA 中華民國總會致力於創造產官學交流，時常拋磚引玉，透過舉辦多場稅務研討會，深入探討各項稅務議題，作為政策研擬的重要參考。WIN為IFA下的女性交流網絡，近年來，持續推動女性參與國際租稅領域，引領及鼓勵女性展現自我，今日的盛會，尤具意義。他也分享目前財政部稅務工作領導團隊有超過7成由優秀的女性同仁組成，其中兩位次長、賦稅署署長與五個國稅局局長均為許多重要的賦稅改革及稅務工作推動上功不可沒的傑出女性，並期許與會者能藉由活動分享的經驗獲得許多啟發及職業生涯的助力。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳也分享，作為國際性專業的會計師事務所，安永多年來深耕於性別議題和多元發展等領域，舉凡公司文化、升遷管道、社團聚會與團隊互動，都致力為女性或多元性別創造開放、包容和友善的工作氛圍，鼓勵大家追求自我實現。目前，稅務領域有許多優秀的女性前輩投入，在職涯道路發光發熱，期許大家跳脫性別的束縛，找到自己前進的方向。

「國際財政協會年度女性沙龍雅聚」座談由安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯主持，邀請財政部賦稅署許慈美署長、勤業眾信聯合會計師事務所稅務部林淑怡執業會計師、資誠聯合會計師事務所稅務部劉欣萍執業會計師、安侯建業聯合會計師事務所稅務部丁傳倫副營運長及安永聯合會計師事務所稅務服務部周黎芳執業會計師共同擔任與談人。

各位與談人分享她們在多年的職業生涯中如何扮演不同的角色，如何在工作及生活中取得平衡，及在不同的世代調整方向，帶領團隊面對更多的機會與挑戰，精彩的分享讓全場在座的多位從事稅務領域的專業女性獲益良多，對身為女性的大家，為自己感到驕傲。 本次活動由IFA中華民國總會和安永聯合會計師事務所共同舉辦，在各方熱情參與下圓滿完成。IFA中華民國總會在引領各種稅務議題研討之餘，也關心投入在這個領域工作的人，希望透過舉辦聚會活動，激盪想法並凝聚共識，持續提升稅務領域的發展。