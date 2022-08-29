亞洲·矽谷「2022 DU創業英雄營秋季班線上課程」報名啟動

為連結美國矽谷創新創業生態系，培育國際創業人才，協助有志創業的創業家前進美國矽谷，「亞洲．矽谷計畫執行中心」（以下簡稱ASVDA）自2018年開始與美國矽谷創業學校Draper University（以下簡稱DU）合作，開辦「創業英雄營」，甄選學員前往美國矽谷參加DU創業訓練課程，除了獲得美國矽谷的第一手創業心法外，更可拓展美國矽谷人脈、鏈結各國及台灣新創圈的創業家，藉此開拓國際市場及創業路上的互助。

因新冠肺炎疫情影響，今年創業英雄營「秋季班」將延續去年線上課程 (Fundamentals of Entrepreneurship Online Program)辦理，本梯次將錄取15人，ASVDA將全額補助線上課程費用。課程活動即日起開始接受網路報名，至10月3日截止，相關甄選辦法及報名連結請參閱亞矽官網（https://reurl.cc/GEKm5p）公告之課程簡章，執行中心並於9/7舉辦線上說明會(https://reurl.cc/MNyA3W)，歡迎有志前往美國矽谷創業發展的創業家們踴躍報名參加。

亞洲・矽谷創業英雄營秋季班線上上課時間為2022年11月28日至2022年12月12日，課程期間表現優異，且課程報告完整者，未來若恢復「創業英雄營」美國矽谷實體課程，經ＤＵ推薦，得優先參與甄選。

「2022DU創業英雄營秋季班線上課程」申請者需通過DU及ASVDA二階段面試：

(一) DU甄選：報名後DU將以e-mail寄發通知並約定面試時間，進行一對一對線上英文面試。第一階段甄選結果將於2022年10月26日(三)於亞矽官網公布。

(二) ASVDA甄選：將於2022年11月5日(六)安排進行ASVDA 第二階段線上英文面試。

(三) 2022年11月14日(一)於亞矽官網公布最後通過名單。

亞洲・矽谷創業英雄營是台灣連結美國矽谷的重要活動，過往五屆的創業英雄營總共甄選出27位台灣學員參與美國實體課程，並有30位參與線上課程，每屆皆有多位台灣學員於課程Demo Day中，從來自世界各國近百位學員中脫穎而出；如去年第四屆線上課程中，全班57位學員來自21個國家，其中15位台灣學員，就有7位進入Top 10，且Top 3皆由台灣學員包辦，訓練成果亮麗，對學員拓展國際連結也十分有幫助。

亞洲·矽谷「2022DU創業英雄營秋季班線上課程」列車即將出發，有志前往矽谷發展之新創更不能錯過！

圖／亞洲·矽谷計畫執行中心提供

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洽詢電話：（03）5917711/E-mail：fion@itri.org.tw，廖小姐。