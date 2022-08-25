新竹創新科技論壇 產官學界參與熱烈

新竹地區為全球科技產業的重鎮，也是半導體、資通訊產業的重要基地，由光電科技工業協進會（PIDA）創立「新竹創新科技產業論壇」，日前8/24在陽明交通大學登場，邀請產官學研各界專家與會，新竹縣長楊文科參與論壇，並簽署合作備忘錄，期許未來能促進人才、資訊交流，論壇成為定期舉辦的盛事。

今年新竹創新科技產業論壇於陽明交通大學電子資訊研究大樓國際會議廳舉辦，邀請陽明交通大學校長林奇宏、新竹縣長楊文科、光電科技工業協進會（PIDA）董事長邰中和、竹科管理局局長王永壯、明新科技大學校長劉國偉、國科會次世代化合物半導體前瞻研發計畫召集人徐碩鴻、光電學會副理事長洪瑞華、合盈光電董事長許玄岳等人出席並致詞。

新竹縣長楊文科表示，由新竹縣政府、陽明交通大學、光電科技工業協進會（PIDA），邀集光電相關協會、學會、公司團體，簽署新竹創新科技論壇，他認為這是「非常重要的科技里程碑」，由於新竹地區匯聚科技研發的能量，包含半導體、資通訊等，而此論壇的形成，有助於人才、資訊交流，以及國際行銷、商業的展覽，對於新竹未來科技發展有很大的幫助，他期望未來成為定期舉辦的盛事。

新竹縣長楊文科(前排左三)表示，新竹地區匯聚科技研發的能量，包含半導體、資通訊等，而此論壇的形成，有助於人才、資訊交流，以及國際行銷、商業的展覽，對於新竹未來科技發展有很大的幫助。圖/謝易晏

陽明交通大學校長林奇宏致詞時表示，論壇已經長時間在北中南地區舉辦，促進人才間的交流，他相信能在論壇中，彼此找到合作的方向，產官學研除了陽明交大還有周邊的夥伴學校共同努力，為未來科技注入心力。

「新竹創新科技產業論壇」以化合物半導體、生醫、太空、車用科技等為主題，邀請上述領域之專家演講或座談，以促進跨業交流，開創新竹地區前瞻科技論壇平台。此外為了落實人才培育，新竹創新科技論壇翌日（8/25）也舉辦化合物半導體產業論壇新竹班，邀請GaN System、台大黃建璋特聘教授、應用材料、陽明交通大學郭浩中講座教授等一流講師，講述InP、GaN、SiC等相關技術之發展趨勢，讓產業掌握高頻、高功率、寬能隙等應用商機。

新竹創新科技論壇邀請多位產官學界重量級代表與會，(右起)台北海洋科大顧鴻壽院長、PIDA羅懷家執行長、陽明交大紀國鐘講座教授、貿協李孟娟主任、陽明交大郭浩中講座教授。圖/與會者提供

PIDA執行長羅懷家博士即表示，此論壇首創新竹地區高科技跨領域交流平台，可促進產官學研等人士之間的交流，以達到跨業合作的效益，並彰顯新竹地區半導體、資通訊、AI等產業聚落的特色。而論壇翌日亦與國科會次世代化合物半導體前瞻研發計畫辦公室合作舉人才培訓課程，可充實業界人才需求，提升產業競爭力。論壇與課程的聯袂舉辦是PIDA倡議科技產業發展上的貢獻與特色，期望各界多加支持。