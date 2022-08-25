工業局舉辦產業園區發展政策高峰論壇 溝通政策方向

經濟部工業局於8月24日假交通部集思會議中心，舉辦「2022產業園區發展政策高峰論壇」，以「都市治理ESG與產業園區管理」為主題，邀集地方政府、產官學研專家進行研討。

減碳議題在全球關注下，世界各國皆對產業減碳提出相關規範，如RE100倡議、COP26協議等，考驗政府在輔導調整產業發展減碳政策的反應能力。今（111）年的「產業園區發展政策高峰論壇」，工業局除邀請國內專家發表專題演講外，同時邀請六都的副市長參與，分享各直轄市的發展構想與執政經驗，期能匯集產官學研意見，協助解決產業園區之廠商發展需求及整合縣市政府之產業政策，促進產業創新轉型。

製造部門碳排為六大部門一環，因此首要從占全國產值比率高之產業園區廠商推動減碳，而產業園區之管理須配合此趨勢進行轉型與創新。工業局近年來積極推動各項減碳輔導政策，更將引導新編定之四個園區朝向智慧管理，提供完善基礎設施，讓廠商減碳更容易。

配合本次論壇主題，論壇首先邀請財團法人都市發展與環境教育基金會林建元榮譽理事長，主講「產業園區X創新轉型」。參與研討的專家學者包括台北海洋科技大學呂曜志副校長、經濟部前參事高惠雪委員、資策會產業情報研究所陳子昂資深總監等，從產官學等面向探討台灣的產業與產業園區創新轉型，聚焦未來園區開發與管理需求。

本次高峰論壇以「都市治理ESG與產業園區管理」為討論主題，出席首長包括：臺北市黃珊珊副市長、新北市劉和然副市長、桃園市高安邦副市長、臺中市令狐榮達副市長、臺南市戴謙副市長、高雄市林欽榮副市長、經濟部加工出口區管理處楊伯耕處長、中華民國工業廠商聯合總會許文龍執行副祕書長及經濟部官員，針對政府回應全球減碳倡議下之產業政策與規劃進行深度討論。各與會代表除分享產業發展的成果之外，並充分溝通中央與地方政府之政策方向，合作解決當前所面臨之各項課題。與會的地方首長、專家學者均高度肯定工業局的積極合作態度，及透過高峰論壇溝通施政理念與行動方向的用心。