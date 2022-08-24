醒吾食尚餐飲學員大膽創業計畫 有夢最美業界驚艷主動延攬合作

醒吾科大與勞動力發展署北基宜花金馬分署合作的「食尚餐飲2.0數位升級創業班」已圓滿結業，創業班學員們表現優異，已有學員的創業計畫獲得業界老師認可並主動提出合作。學員們展示精緻美味成品，及用心策劃的創業簡報，獲得醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長及語言中心主任蘇百利的高度肯定，結訓後仍將持續提供諮詢及協助，以成就學員們的夢想。

醒吾科大「食尚餐飲2.0數位升級創業班」成果展示，學員們用心擺設，以呈現產品最美的樣貌。圖／醒吾提供

有夢最美！醒吾科大創新育成中心為協助實現學員們的創業夢想，特別邀集產學界優秀講師授課，從符合潮流美食的健康養生餐、寵物餐點及健康飲調製作，到協助建立網路社群經營規劃、瞭解顧客消費心理並傳授創業密技，讓學員們掌握創業新契機。

醒吾科大「食尚餐飲2.0數位升級創業班」學員們，用心聆聽每位學員的創業計畫。圖／醒吾提供

醒吾科大語言中心主任蘇百利表示，學員們非常有毅力的完成兩個半月課程，應該先給最棒的自己一個掌聲鼓勵，本次創業班的每位學員都非常優秀，而且已有一些學員的創業計畫獲得業界老師的認可並主動提出合作，真的非常不容易，也代表學員們想要做的事情是具有市場價值的。

醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長，仔細聆聽每位學員的創業計畫後並給予回饋。圖／醒吾提供

蘇百利並特別提到，這次創業班課程規畫非常不容易，除了匯集各領域產學界專業講師實作授課，及安排兩次參訪實際瞭解業者營運狀況，並邀請創業成功的醒吾科大年輕優秀校友，分享創業的心路歷程，如此豐富的課程內容，要感謝觀光餐旅學院黃寶元院長鼎力相助，才能成就如此優質且精實的「食尚餐飲2.0數位升級創業班」。

醒吾科大語言中心主任蘇百利表示，已有學員的創業計畫獲得業界老師認可，代表學員們的產品理念具有市場價值。圖／醒吾提供

觀光餐旅學院黃寶元院長表示，創業班規劃執行非常不容易，在蘇百利主任堅持不放棄的感召下，協助邀請餐飲業頂尖師資授課，讓學員們吸取到最精實的創業方式及經營理念。這段期間學員們已培養出一定的情誼，結業後要持續交流並分享創業資訊，更鼓勵學員們要不斷精進，日後無論是對於餐飲證照取得或碩士進修有意願，醒吾科大永遠是大家的後盾。

醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長表示，日後無論是對於餐飲證照取得或碩士進修有意願，醒吾科大將永遠是大家的後盾。圖／醒吾提供

學員劉展麟每天從苗栗來上課，他舟車勞頓完成這兩個半月的創業班課程，過去也曾做過攤車、擺過夜市，在經過這段期間的課程學習及學員們的鼓勵下，已下定決心在苗栗實體創業「chill植男．純植手作」，目標客群以素食者為主的素食烘焙坊。

醒吾科大「食尚餐飲2.0數位升級創業班」學員與觀光餐旅學院黃寶元院長(前排右一)及語言中心主任蘇百利(前排左二)開心合影留念。圖／醒吾提供

即將接手家族經營的傳統早餐店的學員邱明傑表示，早餐店正面臨許多問題及流程不順手的地方，透過這次的課程，從餐點實作、流程優化、社群媒體經營、品牌設計，到政府中高齡補助申請，及學習如何提升品牌能見度、改善機器設備及作業流程、建立品牌形象等，讓傳統早餐店在接手後進化成為二代店。

去年底已開始經營社群平台的”Cindy Chocolaterie辛蒂巧克力吧 “學員周青青表示，之前自己對於微型創業並沒有自信，也瞭解到創業並不是有熱情就足夠，經過這次創業班的業界名師授課指導後，讓自己重新檢視主要產品「巧克力炸彈」的競爭力、調整產品定位、市場區隔，重新將自己的理想落實，讓產品能在眾多競爭者中脫穎而出。

已經營「熙媽手作」社群平台的學員王菱霙表示，上課後學到很多實作技巧、電商經營、行銷技巧，並學會要以量化來穩定品質，上課兩週後重新調整產品讓鄰居同學們試吃，得到不錯的評價，也因為老師們傳授許多實作技巧，激發更多創意，並加入產品組合研發，之前踏不出去做微型創業，現在已經比以前更有信心。

從事廣告行銷二十餘年沒有餐飲業經驗的學員莊東達表示，當初報名時已知道醒吾科大的觀光餐飲非常出名，且環境舒適、設備新穎、老師們教課認真，透過這次的學習，從如何開店到商圈評估及策劃，能清楚建構整個創業模式，讓沒有相關經驗的學員也可以快速上手，並大大提高創業成功機會，收穫非常豐碩。

堅持挑戰自我的學員劉美鳳肯定表示，非常推薦「食尚餐飲2.0數位升級創業班」課程，因為現在是人手一機的手指經濟時代，要學習如何在沒有開店壓力下微型創業，即使本身已是中高齡的身分，學習步調比較緩慢，但因為老師們都會手把手帶領學員完成實作，所以對自己來說，是一種刺激與學習，更能讓自己的人生下半場，獲得別人帶不走的能力。

「食尚餐飲2.0數位升級創業班」學員共14位，結訓後學員們皆已有可執行的創業計畫，醒吾科大仍將繼續協助學員，提供餐飲電商平台或實體店面創業諮詢，成就學員們的個人創業夢想。