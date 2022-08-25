臺商張老師駐診服務座談會8/24日舉辦

台北企業經理協進會執行，台北市商業會及中國政法大學台灣校友會協辦之臺商張老師駐診服務座談會8/24日於台北市商業會舉辦。台北企業經理協進會理事長/永然聯合法律事務所所長李永然、台北市商業會理事長吳發添、中國政法大學台灣校友會副理事長郭俊良均受邀出席及致詞。

座談會邀情李永然律師、袁明仁總經理、呂榮海律師等3位長期關心兩岸事務的台商張老師進行專題演講及現場問答，現場吸引眾多企業代表到場聆聽。

永然聯合法律事務所所長李永然律師主講:大陸台商如何運用兩岸仲裁解決兩岸商務糾紛?提醒台商慎選仲裁代表

華信統領企管理問有限司總經理袁明仁主講：台商如何面對在大陸的糾紛與解決建議?

蔚理法律所呂榮海律師主講：承辦兩岸商務仲裁、訴訟調解經驗談。表示慎選好的商務仲裁代表，中國也有好的律師可協助台商處理訴訟調解。



臺商張老師簡介 https://www.chinabiz.org.tw/News/JournalIntro

有鑑於臺商對於資訊與諮詢服務的需求，行政院大陸委員會在民國八十五年初特別設置「陸委會臺商窗口」並規劃執行「臺商張老師」計畫。臺北市企業經理協進會有幸接受行政院大陸委員會之委託，負責實際推動工作，隨即策畫並廣邀具有大陸臺商輔導實務經驗，及對大陸財經法令有專精造詣的專業人士參與。

臺商張老師服務項目:

1.提供中國大陸地區各項經貿法令規範之解析與研討，協助大陸臺商提升營運效能。

2.強化經營管理領域之專業諮詢服務，協助大陸臺商推動經營升級與轉型。

3.提供臺商各項實務專業之諮詢，以協助降低臺商大陸投資風險。