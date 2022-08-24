航發會暑期航空營正式開跑 菁英學子航空夢首航起飛

為鼓勵青年人才投入航空領域，認識航空產業的多元面向與未來發展，財團法人中華航空事業發展基金會（簡稱航發會）於8 月舉辦第三屆「我的青航時代 2022 航發會X暑期航空營」，帶領學生實地參訪中華航空、臺中漢翔、中山科學研究院及臺北松山機場，體驗模擬機擬真情境，見證「國機國造」研發能量，且了解航務飛安等不同環節。

「我的青航時代」暑期航空營自 2020 年開辦以來引起熱烈回響，參與學員皆表示收穫豐碩。此屆吸引445 位來自各科系的大專學子踴躍報名，經由層層評比，最後由三位專家評審評選出 60 位優秀學員，分兩梯次參加各三日的營隊，錄取率僅13％，競爭激烈。學生除了來自航太、運輸管理、外語等領域，亦有醫學、生物工程、音樂、紡織等背景，展現航空業多元人才兼容並蓄精神。

交通部政務次長暨航發會董事長陳彥伯在開訓典禮致詞時表示，各位同學來自許多不同科系，就像現在社會講究跨領域學習，航空產業有許多不同場域，需要像容納更多元人才，期勉大家利用這三天時間，跟各個領域的專家多交流，並有滿滿的收穫。

營隊三天分別邀請航空及航運學者、飛航管制員、機師、空服教師、維修工程師等產學界專家現身說法，帶領學員認識台灣及國際航空現況及趨勢；介紹飛航管制員如何協調多架飛機順利起降、機師養成的重要內在與外在條件、空服教師如何訓練專業空服員以維繫客艙安全；不僅傳授產業趨勢、飛航安全專業知識，更開啟學生對職涯的想像，預見國內及國際航空產業發展的下一步。

除了專家講座，該活動更帶領同學走入四大場域，直擊產業運作實景，與專業職人面對面問答。第一站來到華航園區空服訓練中心，了解座艙安全及緊急逃生訓練，並且進入訓練飛行員的重要場域—模擬機，隨後參觀精巧有序的華航博物館，透過各年代制服、機艙用品等認識華航成立多年來的演進過程。

學員與華航飛機合影(座艙服務)。圖／航發會提供

第二站則前往臺中漢翔—我國軍機及民用飛機製造業中的重鎮，學員將認識勇鷹號高級教練機研發過程，並進到零件展示室，近距離觸摸多項飛機元件、引擎等零組件，接著至飛機公園參觀我國早期使用的軍機實體，如介壽號初期教練機、中正號中級教練機、XC-2運輸機及AT-3自強號教練機等。

第三站參觀國家中山科學研究院航空研究所，能量展示館內各種無人機、軍用飛行器到動力系統和模擬訓練系統，感受「國機國造」研發能量，學員還能近距離直擊 IDF 經國號A1戰機。參訪最後一站來到松山機場航務組，了解如何在第一線維護機場場域的安全，並親臨飛機跑道及機坪，揭開空側神秘面紗，開啟學員對於航空職涯的美好嚮往。

在汲取各路知識跟實務經驗後，營隊也安排數場腦力激盪工作坊跟限時三分鐘的閃電講，讓學生展現所學及回饋。最終將由專家評審選出表現優異的 20 名學員，可赴台東安捷飛航訓練中心，實際體驗操作模擬機，為本活動畫下一個完美的句點。

華航空服教師解說。圖／航發會提供

營隊網站：https://aircamp.tw

2020 暑期營隊紀錄：https://aircamp.tw/info/2020

2022 冬季營隊紀錄：https://aircamp.tw/info/2021