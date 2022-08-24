朝陽科大USR聚焦永續人才培育 致力大學社會責任

111年度教育部大學社會責任計畫共同培力系列活動，第六場次於昨（23日）登場，由朝陽科技大學擔任執行單位，以「從領域到場域，大學轉型的金燈台」為主題，邀集各校分享執行USR的經驗與成果，會中特別安排東海大學校長張國恩及雲林科技大學校長楊能舒進行兩場專題演講，並以「校務發展與USR之共伴效應」為主軸，安排朝陽科大校長鄭道明、及應用化學系兼健康農糧中心主任錢偉鈞、工業設計系李雁隆老師、銀髮產業管理系鄭堯任老師及行銷與流通管理系陳博舜老師等四位USR萌芽計畫主持人，展開一場別開生面的專題座談，吸引全國各校500多人線上與會，迴響熱烈。

朝陽工業設計系師生團隊，協助彰化農民將廢棄葡萄藤製成生物炭文創商品，並創立品牌「枝多少」，促成綠色循環經濟。圖／朝陽科大提供

USR推動中心計畫總主持人蘇玉龍特聘教授表示，教育部自107年起推動大學社會責任實踐計畫(University Social Responsibility, USR)，已邁入第5個年頭，USR執行已匯聚全國大專院校的教學研發能量，為提供全國各大專院校USR計畫團隊一個經驗分享及議題探討的交流平台，教育部USR推動中心協同執行USR計畫成效顯著的夥伴學校一起建構經驗、共同學習的管道，透過培力工作坊，聚焦在地關懷、永續環境、產業鏈結與經濟永續、健康促進與食品安全、文化永續等等現代社會實踐各面向的永續發展議題。

朝陽銀髮產業管理系首創「幼老共園」照護模式，輔導社區幼兒園轉型，實踐在地老化社會創新，大受好評。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明強調，近年朝陽發展國際化，並推動SDGs永續校園，連續5年蟬連世界綠能大學全球百大，連續4年進榜英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，連續3年蟬聯天下USR大學公民獎私立技專校院總排名第一，同時榮獲2022第三屆遠見USR大學社會責任獎-綜合績效技職大學組楷模獎，足見大學社會責任實踐之傑出成果，展現舉足輕重的社會影響力。

研發長徐松圻表示，朝陽科大從校園環境教育以及國際學生之多元文化包容學習出發，培養世界公民視野，並以USR社會實踐課程及計畫帶領學生走入社會場域，培養ESG實踐力。師生在USR計畫實踐的過程中，系所發展出各自的亮點特色，其中，應用化學系利用昆蟲費洛蒙核心技術，替代農藥使用，維護友善生態環境；環境工程與管理系則組成農輔團隊輔導雲林農民無毒種植，並輔以科學環境監控分析，大受好評。此外，工業設計系協助彰化農民將廢棄葡萄藤轉化為多樣文創商品，推動綠色循環經濟；而銀髮產業管理系首創「幼老共園」照護模式，輔導社區幼兒園轉型，實踐在地老化社會創新；而行銷與流通管理系以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，帶動地方創生；休閒事業管理系則深入社區推動「朝陽食安青年軍」，透過跨校及產官學合作，長期深耕打造業者良知及全民監督食安著手，廣受肯定。