桃分署助非行少年接軌職場 結合企業辦理職場體驗

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助非行少年進行職涯探索並順利進入職場，與金品食品企業有限公司合作，以熱門的「咖啡產業」為主題，規劃一系列職場體驗及實務課程，讓非行少年藉由學習咖啡專業知識及製作手沖咖啡的過程摸索自身興趣，並從中獲得成就感、重拾對人生的期望，回歸社會。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署安排桃園少年之家的年輕朋友們至金品食品旗下的赫曼咖啡烘焙體驗工廠進行體驗課程，透過赫曼咖啡的專業帶領，讓少年們在實際場域認識咖啡產業文化，了解該行業的就業市場優勢，並由工廠的專業咖啡師教導少年們烘焙咖啡豆，學習各式包裝手法，親手製作咖啡拉花及烘焙窯烤麵包，讓少年在動手操作過程中，激發探索該產業的興趣，提升自信心，也了解該職場應具備知能及技能，讓少年提前做好就業準備進而順利接軌職場。

身為微型創業者的金品食品總經理王進忠說，他從小自單親家庭長大，曾患有嚴重口吃導致學習障礙，靠黑手起家，在98年透過勞動部微型創業鳳凰計畫輔導，以自創咖啡品牌「買咖啡豆送咖啡機」的創業模式，開創咖啡事業並翻轉人生。希望透過自身的創業經驗，激勵少年多探索自身興趣，習得一技之長，並提前做好就業準備，讓未來的路能更順遂。參加職場體驗課程的少年表示，他很開心參加體驗課程，從最初的認識咖啡豆到學習手沖、拉花、烘豆的技能，讓他對咖啡產業有更多的了解與認識，未來將朝咖啡職人邁進。桃竹苗分署提供多項促進就業資源與措施資訊，歡迎民眾至桃竹苗分署官網及賈桃樂(JobTaole)官方臉書粉絲團查詢。