北分署攜手北科大產學訓專班 結訓就業率100%

勞動力發展署北分署與「國立臺北科技大學」合作辦理「電腦數值控制機械班」、「模具設計與製造班」及「物聯網應用設計班 」 產學訓專班，91名學員日前(19)日完成為期1年1,800小時的培訓課程，在「泰山職業訓練場」舉行結訓典禮，學員就業率100%，將於9月踏入職場，成為職場生力軍。

北分署賴家仁分署長指出，勞動部「產學訓合作訓練專班」係結合企業、學校、政府訓練資源，同時協助青年學習技能、取得學歷、證照及獲得就業機會與工作經驗，也協助企業培育專業技術人力，可說是訓、檢、學、用一條鞭的制度，專班學生大一生平日白天在分署職業訓練場接受為期1年1,800小時的專業技術養成，並輔導參加國家乙級技術士證照考試，大二生由合作企業正式僱用，進入職場展開為期2到3年的工作實務訓練，平日夜間及週五、週六持續到學校學習理論基礎完成學業後，即可順利接軌職場。

去年結訓的李威儒(左)和今年結訓學員張芷瑄(右)分享經驗。圖/北分署提供

結訓典禮中，去年結訓的李威儒以學長身分受邀分享經驗：「因為參加產學訓專班而有機會進入全球知名的金屬沖壓專業製造商工作，目前任職公司模具部門，在泰山訓練場受訓期間的訓練打下良好的基礎，對目前的工作有很大的幫助。」；「物聯網應用設計班」結訓學員張芷瑄說：「剛開始同時面對學校以及泰山訓練場的課業，因為時間分配不均，兩邊都做不好，在訓練場場長的指導下開始懂得規劃時間，摸索出適合自己的步調，表現才漸入佳境，回想這一年雖然辛苦，但還是收穫很大，學習到扎實的技能，也進入理想的企業開始下階段的實務訓練，一步步朝自己的夢想前進!」

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，「產學訓專班」提供在學青年培養職場專業技能、實務經驗及學校理論基礎的三合一訓練，相較同年齡學子擁有更多職場實務經驗，畢業時成為受產業青睞的優秀人才，歡迎青年學子可多加利用，相關資訊請至台灣就業通網站查詢。