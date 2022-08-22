「台灣國際創新生物醫學峰會」將於中國醫藥大學舉行

「2022台灣國際創新生物醫學峰會」將於11月4-6日在中國醫藥大學水湳校區國際會議廳舉行三天，邀請到諾貝爾獎得主Dr. Michael Rosbash等21位國內外生物醫學領域的頂尖學者分享最新研究成果，同時對具前瞻性的生物醫學議題進行互動交流，激發國內年輕研究學者的研究熱忱，還邀請國內優秀的碩博士班學生及博士後學者投稿參加壁報競賽展，讓台灣在生命科學的成果能被世界所看見，預期將有600人參與盛會，精彩可期。

「2022台灣國際創新生物醫學峰會」邀請到諾貝爾獎得主Dr. Michael Rosbash等21位國內外生物醫學領域的頂尖學者分享最新研究成果，預期將有600人參與盛會，精彩可期。圖／中國醫藥大學提供

由中國醫藥大學校長洪明奇院士創辦的「台灣國際創新生物醫學峰會International Conference on Advanced Biomedical Sciences, Taiwan」，去年首次舉辦在國內生命科學界造成轟動，備受好評；今年峰會仍延續癌症醫學研究為重要的主軸，邀請了國內外癌症領域的頂尖學者，包含諾貝爾獎得主Dr. Michael Rosbash,美國國家醫學院院士(National Academy of Medicine, NAM):Drs.Raymond DuBois,Chi Van Dang,Nancy Davidson, Anil Sood.國際癌症頂尖學者：Hideyuki Saya, Liuqing Yang: Dung-Fang Lee.國內專家：Ann-Lii (Andrew) Cheng, Kai-Cheng Hsu, Chin-Chi Kuo, Muh-Hwa Yang, Muh-Hwa Yang, Ruey-Hwa Chen, Li-Jung Juan,Yi-Ching Wang,Kuo-Juey Wu,洪明奇院士(Mien-Chie Hung)；以及國際知名期刊總編輯：Miao-Chih Tsai(Cell),Steve Mao(Cancer Cell),Angela Eggleston (Nature),Chi Van Dang (Cancer Research)，這些重量級學者將會發表最新研究成果，同時對當前國內外最重要也最具前瞻性的生物醫學議題，包括癌症訊息傳遞與、癌症代謝、誘導性多功能幹細胞於癌治療的應用、癌症免疫、創新技術與轉譯、新穎癌症治療等全球關注的議題進行經驗分享交流，共同探討癌症的難題，為人類的健康謀最大的福祉。

中國醫藥大學舉辦「台灣國際創新生物醫學峰會」，目的在於促進台灣生物醫學相關領域的國際視野的擴大及增進學術交流研究激盪及合作外，期待藉由國內外頂尖學者進行演講交流互動，鼓勵各領域間密切地交流討論與積極合作，可以完成重大科學之突破並進一步提升研究的質與量，此次更邀請國際頂尖期刊總編輯，即時分享研究的熱門方向與發表論文的經驗，以及各大學以及研究機構的學生及博後參與論文壁報展覽的方式，使其有機會與大師級的科學家直接交流對話，具體呈現台灣的研究亮點，讓台灣在生命科學的成果也能被世界所看見。

洪明奇校長表示，近年來台灣的生物醫學研究成果，不論在質與量上都有空前的進步；然而，在生物醫學各領域之間的研究，存在著許多的關聯與互需性，且各領域間研究的藩籬正快速地消退，因此，各領域間的互動與結合日益迫切。

「台灣國際創新生物醫學峰會」之規模與參與層級，相信能引領未來的生物醫學、疾病研究及藥物發展合作，將台灣的生科地位朝向更高之境推進，達臻具體效益如下：

(一)加強基礎科學與生物醫學之間的連結，增進國內基礎科學研究對於生物醫學的重視與參與。

(二)促進國內外生物醫學交流並促進彼此的合作，並活絡各生物醫學研究社群之互動關係，讓國內年輕學者與國際及院士級專家面對面溝通請益， 促進國內生物醫學研究之跨領域發展並建立國內外研究人員之交流聯繫平台。

(三)以參與及舉辦國際研討會的型式增加國際重量級研究人士對台灣更深層更正確的認知與認同。

(四) 利用學術交流的方式，激盪與開發臨床醫學與基礎研究的應用潛能，並透過壁報論文之競賽，吸引優秀之碩博士班人才接續學習並更積極投入各類生物醫學研究。

(五)藉由本次舉辦之國際研討會，將可大幅提昇我國生物醫學研究在國際研究圈的地位，將台灣創新生物醫學研究與技術推向國際舞台。

(六)將科學研究之新知向下扎根，使高中生提早接觸生物醫學及全球生態知識，發掘未來潛在的研究人才。

更多資訊請見研討會官方網站：https://spotlights.cmu.edu.tw/icabs2022/