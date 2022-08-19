經濟部工業局攜手臺灣駭客協會 促進資安產業與社群交流

今年經濟部工業局偕同台灣駭客協會共同舉辦第18屆「台灣駭客年會」（HITCON），歷經17年的淬鍊，HITCON已成為全臺最大資安技術研討會。今年年會開幕典禮嘉賓包含蔡英文總統、王美花部長、李德財院士、國安會、國科會及教育部等部會代表，並邀請臺灣、美國和日本等國內外資安專家、技術研究人員和資安社群等，匯集超過30篇最新資安研究及技術在年會中發表，如微軟威脅情報中心（MSTIC）分享近年來全球駭客新式攻擊手法以及供應鏈資安的洞察分析。呼應政府「資安即國安」政策，持續精進各項防護工作，維護資訊安全，協助國內資安能量提升，打造臺灣成為世界信賴的供應鏈。

蔡總統於致詞時表示，期待透過駭客的社群文化及能量，加上產官學不同領域的激盪與對話，發展出更有效率、完整的攻防因應模式，並配合「資安即國安」的戰略，持續協助產業落實資安，一起打造更有韌性、更安全的供應鏈。

本次年會為扶植臺灣資安產業發展，培養國內資安人才，邀請國內外資安、金融、區塊鏈等產業，近50家企業參與線上下聯合徵才，開放超過350個職缺。同時，為促進企業與社群交流，活絡社群，強化技術能量，邀請HITCON GIRLS、NISRA、TDOH和UCCU Hacker等10個國內駭客社群參與，透過小型演講、工作坊等形式各自展示不同主題，與會眾分享經驗、自由對談。

經濟部工業局長期與台灣駭客協會合作，舉辦研討會、HITCON CTF、DEFENSE等國際資安競賽，結合政府、企業和社群等資源，共同培養國內資安人才。期盼HITCON不只提供一個分享最新資安技術與經驗交流的舞台，更能成為人才交流平台，讓有人才需求的企業和對資安領域工作有興趣的從業夥伴都能參加，從中找到適合的機會。