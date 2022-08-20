新漢方協會舉辦顧問暨理監事大會

新漢方智慧醫學研究發展協會18日舉行首屆第二次顧問暨理監事會及全體會員聯席餐會，此次大會頒發該會第一屆新當選理監事證書及聘任顧問聘書，並進行工作成員變更報告、會務報告及審核該會財務收支狀況。

新漢方協會理事長趙國鈞致詞時表示，感謝大家的蒞臨及希望大家能夠多多支持協會。趙理事長在介紹與會貴賓後，即進行 2022 年度執行計劃說明暨會務報告、財務收支明細報告。至此協會一切的運作步入常軌，也為該會帶來了新氣象，隨後頒發第一屆當選理監事證書、第一屆聘任最高顧問聘書，並分別合照留影。

新漢方智慧醫學研究發展協會於18日頒發首屆新當選理監事證書及聘任顧問聘書。圖/新漢方智慧醫學研究發展協會提供

「中華民國新漢方智慧醫學研究發展協會」成立大會由新漢方知識健康推廣組、學術及培育推廣組、公共關係組、社會公益組推廣健康理念，共四個小組所組成。集結台灣超過16個健康醫療相關協會的理事長暨監理事，以「上醫治未病」的核心理念，通過中西醫結合、整合、聯合之三合模式，竭力推動全民健康，提高生活品質為宗旨。

新漢方智慧醫學研究發展協會為推動中醫健康產業發展，結合學術界與實務界專家，以中草藥複方科學研究圍繞傳統醫藥科技化成果，並促進和深化國際交流合作，舉辦學術交流活動如民眾講座、專業學術研討會等，共同探討中醫藥智慧領導新議題與新趨勢，期能將研究與政策及實踐加以連結。接續將以「健康，生活，快樂」為主題，結合產官學於 2022 年10～11月間舉辦 2022 年第二屆優勢論壇活動，從在數據時代的中醫藥信息化發展趨勢下，推動中醫智慧科學研究為國內外傳統醫藥與共創國際中西醫預防科學的優勢平台，並探討預防智慧醫療發展的下一步。

新漢方協會理事長趙國鈞說明，協會將通過舉辦大小型健康議題論壇（優勢論壇），大數據醫療健康數據整合，以及提供專業中西醫健康管理課程等三大架構，於海內外持續推動產業發展以及專業人員的培訓。協會成立結合中醫藥產學專家推動中醫智慧醫療，將中醫理念通過智慧工具成為推廣中華文化的一部分，未來將聯手讓中醫走向世界，實現「中醫藥復興」，改善人類生活品質之願景。

同時，新漢方協會表示，將公開招募團體會員以及個人會員，凡認同本協會『上醫治未病』的核心理念，願協助推動全民健康，提高生活品質為宗旨者皆歡迎加入。