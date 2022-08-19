元智大學與行動貝果產學合作簽約儀式

為落實人工智慧教育，並提升產學合作格局，元智大學智慧生產與管理創新研究中心18日上午在校區六館11樓會議室與專精AI／ML的行動貝果(MoBagel)公司簽訂產學合作備忘錄，由研究中心主任蘇傳軍教授與行動貝果執行長鍾哲民代表簽約，元智大學校長廖慶榮特地蒞臨啟動簽約儀式。

廖校長在致詞中表示，人工智慧已掀起全球產業的數位革命與創新。因此，懇切期望產學合作備忘錄的簽定，能將元智大學的研發能量與在產業的緊密聯結關係結合行動貝果的人工智慧技術強項，透過人才培育計劃，為元智學生提供未來豐沛的就業機會。鍾執行長回應，未來與元智大學的產學合作，公司將提供在人工智慧方面充沛的服務與資源，促進學生的跨域提昇與產業的數位轉型。蘇傳軍主任強調，元智大學位居桃園與中壢兩區之間的核心地帶，除與周邊眾多科技廠商進行產學合作外，智慧生產與管理創新研究中心更與Tibco等國際科技大廠及國內上市公司建立長期合作關係，目前正積極推動中壢工業區與觀音工業區廠商的數位轉型，期待此次與行動貝果的產學合作，能幫助學生及業界人士不須學習程式語言，就能輕鬆運用人工智慧，經由數據可視化以提高決策品質。

負責籌劃簽約儀式的智慧生產與管理創新研究中心副主任丘邦翰表示，此次產學合作計畫是針對行動貝果公司提供的人工智慧運算資源，未來將由研究中心遴選優秀的學生及業界人士參與培訓，在教材中將涵蓋智能製造、金融科技、智慧農業、智慧醫療、及零售百貨業的實際案例，培養學員數據驅動的管理決策能力。