雲林縣「魅力虎尾鐵定招財」計畫 舉辦增能培力課程

雲林縣政府於8月10日在虎尾魅力商圈內的生麗虎尾教室，舉辦「魅力虎尾鐵定招財商街營造推動計畫」增能培力課程第一堂課程，邀請對行銷課程有興趣的虎尾魅力商圈業者報名參加，由具實務經驗的環球科技大學行銷管理系吳建明教授及吳珮慈教授授課，為商圈業者講授行銷。

此次課程規劃5場次培力課程及2場次工作坊，課程內容從商品價值設計開始進行，其中也包含顧客關係、社群影響力以及地方品牌優化等主題，充實行銷相關知能；最後利用2場次工作坊進行實作，利用腳本的優化以及實際直播行銷的經驗於操作中學習。縣府希望透過課程的培力，刺激商圈內業者對於產品行銷的發想與執行，培育商圈內部人力活化，發展虎尾魅力商圈多元行銷管道，帶動整體經濟。

雲林縣政府建設處表示，虎尾魅力商圈在縣府與業者的合作下逐漸找到了自身的特色，商圈包含的商家數量相當的龐大且多元，食衣住行育樂相互輝映之下，共同創造出在地價值；兩位環球科大行銷管理系的講師擁有豐富的行銷實務經驗，而且對雲林在地文化特色相當熟悉，希冀透過學校的專業能夠強化商圈業者品牌或產品行銷能力，讓業者在現有的經營環境下，尋求更精準的目標客群及多元的銷售模式，協助商圈業者提升多面向經營能力，創造更大的商業價值。

虎尾魅力商圈協會黃瀚緯理事長也表示，魅力虎尾鐵定招財商街營造推動計畫整體包含相當多面向，對於課程的安排商圈內的業者都相當期待，許多業者在地經營多年，一直想要利用數位工具在行銷上進行突破但始終不得其門而入，現在有了環球科技大學的老師加持，帶著業者嘗試進行目標性商品行銷，讓參與的業者都收穫滿滿，看到自家產品不一樣的可能性。