台南應用科大視傳系7件作品獲2022年紅點設計獎

文/葉圳轍

台南應用科大視覺傳達設計系(簡稱視傳系)學生校外競賽再傳捷報；素有設計界奧斯卡之稱的德國2022年紅點品牌與傳達設計獎（Red Dot Award：Brand & Communication Design），甫公佈評選成績，台南應用科大視傳系學生作品，從60個國家、上萬件參賽作品中脫穎而出，獲頒7件紅點獎，表現亮眼。

台南應用科大表示，該獲獎作品其中品牌設計類2件、插畫設計類2件、出版書籍設計類別1件、包裝設計類1件，以及品牌行銷類1件，呼應該校視傳系課程規劃內容，充分展現教學成果。

台南應用科大視傳系主任許喬斐表示，不僅在紅點國際大獎獲得佳績，該系師生近年在國外IF新秀獎、墨西哥國際海報雙年展、日本富山國際海報三年展、Adobe®卓越設計大獎等競賽獲獎無數；國內競賽方面，在金點新秀獎該校更蟬聯國內得獎數第一；另亞洲包裝設計獎、金犢獎、金點概念獎等亦屢傳捷報，足以見證該系用心教學的成效。

許喬斐說，除了透過國際競賽展現國際競爭力外，該系近年更積極媒介同學至海內外實習以增廣視野，今年更獲得教育部學海築夢計畫補助，積極讓學子在地與國際深耕，爭取未來職涯大放異采。

台南應用科大7件紅點得獎作品，其中品牌設計類2件，包括「米色」及「荷包滿滿」。「米色」是一漸層米麵開發與包裝設計，由該校許喬斐老師帶領學生陳宜萱、林芷嘉、林亭羽、林羿汶創作，告別平凡單調色彩的麵條，開發獨一無二的漸層米麵，以漸層比喻為人成長蛻變的過程，賦予單調色彩的麵條全新的生命力，品嘗麵條時彷彿也在細細品味著人生百態，為吃飯這件事注入有趣的動力。

「荷包滿滿」則是透過品牌包裝設計，重新將台南市白河鎮被譽為蓮花之鄉發揚光大。由該校陳黎枚與王冠棋老師帶領學生李家妮、孫熒孜、楊凱婷、廖紫縈、陳亮勛創作，白河鎮除擁有蓮田景致外也開發相關產品，近年卻因青年外移、作工辛勞以及缺乏宣傳而逐漸沒落。因此，取蓮花別名荷花的吉祥寓意建立「荷包滿滿」品牌，藉由蓮花整體植物的根、莖、葉、花、籽等成為品牌之產品包材或包裝造型；同時使用提袋讓消費者自由選購不同蓮花品項和份量的商品以作為伴手禮，跳脫現有伴手禮禮盒與品項固定的框架形式，期許品牌能重新繁榮蓮鄉人文及觀光，帶動青年回流返鄉共創榮景。

2件插畫設計類得獎作品分別為「你好，歡迎關臨」及「森之聲」。「你好，歡迎關臨」是一個地方創生為目標的長期計畫，結合聯合國17項永續發展目標「永續城鄉」，將台東縣關山鎮的特色文化進行整合，以人情為本，帶動當地「地、產、人」三大面向，讓設計深入在地並加以推廣。由該校王聖文老師帶領學生周子毓、歐子瑜、施方雯、鄭以謙、黃妙茹、游菀琦等創作。其中包含設計地方刊物與海報達成地方再認識，以及舉辦活動將設計融入關山鎮傳統活動「出公工」中，或是將關山米的米袋作為布，邀請居民與旅人畫出「我心中未來的關山」並製作延伸產品，與當地各機構合作，將部分出所得回饋當地，可望帶動產業發展，並期望達到地方創生的目標。

「森之聲」是一個如何運用廢棄原木保護森林的再創設計計畫。由該校陳黎枚老師帶領學生陳建宇、郭雅芬、莊承家、顏自立、王晨宇創作。臺灣早期砍伐森林製成原木課桌椅，受到時間洗禮，慢慢殘破不堪，等待回收銷毀的命運，故利用廢棄課桌椅製作成故事盒，故事講述課桌椅廢棄的緣由，勾起大眾對課桌椅的回憶與情感。並以製作的故事盒做為案例，啟發大眾對於廢棄物的使用再創兼具環保教育與廢材再創之循環目的。

「山間步道師」則是獲得出版書籍設計類紅點獎；該作品是紀錄訴說每條步道的故事。由該校王聖文老師帶領學生黃婕寧、趙韋婷、林嘉櫻、鄭如吟、曾奕慈、徐敬庭等創作。針對山林裡的生態維護進行步道的修建，利用山林裡原有的石頭、木頭等材料，以手作方式運用非動力工具輔助進行步道施作，使步道降低對生態環境的擾動，增進步道的永續性與整體性。提倡運用簡單的工具、就地取材，結合志工參與、眾人合力，以符合自然環境的手作工法。

而包裝設計類得獎品是「妖酒捌」；該作品以八隻台灣本土妖怪作為代表來形容在生活中遇到的各種會造成他人壓力的人。由該校林宏澤老師帶領學生黃栢馨與方柏翰創作。除了希望利用本土妖怪結合出沒地區域性特產及酒類口味提升本土妖怪知名度外，也透過文獻整理出妖怪的特徵和性格，對應出不同個性的人設，加深本土妖怪知名度之餘也能反思自己是否成了別人口中的妖魔鬼怪。

品牌行銷類得獎作品為「煥幻」；該作品是今年111級該校視傳系畢業展的品牌形象推廣設計。由該校陳黎枚、王聖文、蔡孟喬老師，帶領學生黃韋筑、温浩羽、曾志偉、郭家昇、潘誼聆、劉允然創作，是向動物學習的畢業展覽品牌形象設計，Andy Warhol曾說：「在未來每個人都能成名15分鐘。」為了解一位設計師該具備的素質，向27組詢問成為設計師的必要條件，引用動物的象徵成為各組的符碼。從一開始未知懵懂的到四年學習成為視覺傳達設計師，我們向動物學習各種特色將之轉化為知名設計師的必備要素，最後幻化成鳳凰。