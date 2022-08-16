北科大師生合作「元之旅：印記」SIGGRAPH獲獎爭光

台灣唯一入圍獲獎！北科大互動設計系師生開發多感官回饋作品「元之旅：印記」（Journal of My Journey）及「浪毯」（Waving Blanket），分別入圍2022年ACM SIGGRAPH電腦動畫展「沉浸體驗區」及「新穎科技區」，其中「元之旅：印記」榮獲「沉浸體驗區」最佳精選獎（Top Selection Award），堪稱台灣之光。

SIGGRAPH電腦動畫展在數位媒體及互動科技領域為國際指標性大展，自1974年起逐漸發展為歷史悠久的交流展演平台，本屆於加拿大溫哥華舉行，吸引全球上萬名數位媒體產業人士與會，分享前瞻研究、實務見解與創新作品。

北科大團隊以「元之旅：印記」（Journal of My Journey）榮獲2022年SIGGRAPH沉浸體驗區最佳精選獎。圖／北科大提供

搭上「多重宇宙」話題熱潮，北科大互動設計系學生鄧英杰、呂靜、陳怡璇、林靜瑩、周育稚及助理教授韓秉軒共同設計「元之旅：印記」，利用數位製造和多種感官回饋，創造虛實整合的互動體驗。

北科大SIGGRAPH獲獎作品「元之旅：印記」吸引觀展來賓實際體驗。圖／北科大提供

「多重宇宙的概念其實一直都有，但很少有人把這個體驗做出來。」韓秉軒指出，團隊運用空間追蹤器、雷射切割機結合VR頭盔，將使用者體驗的內容同步反映記錄，以虛擬空間所作的決定與影響，反饋到現實世界並留下痕跡，成為虛擬世界和真實世界相互輝映的印記，體現他們想要描述的多重時空。

北科大互動設計系師生作品「元之旅：印記」團隊合影。圖／北科大提供

來自香港的僑生呂靜表示，過往作品以平面或產品類為主，大學四年都沒做過VR裝置，這次是首次挑戰VR，過程中遇過各種問題，包括如何安排場景、架設，才能呈現最佳體驗？需要更細緻的構思。最後成果做到出國參展領獎，也克服了加拿大和台灣不同電壓的考驗，一路上要感謝很多人，才能成就今天。

另一件作品「浪毯」由學生陳語嫣、巫玟郡、潘娪婷、姜錦蓉、徐卉玟及助理教授韓秉軒共同打造，利用毛毯內水管裡水和空氣的流動分布，模擬出重力、壓力覺、重量位移、振動覺四種觸覺感官回饋，搭配VR頭盔和水霧香氛機的視覺、聽覺、嗅覺體驗，幫助使用者感受各種水景，融入自然，療癒身心。

北科大互動設計系師生作品「浪毯」團隊合影。圖／北科大提供

學生巫玟郡表示我們發現水不只有冷熱變化，利用水管灌入水和空氣，如果改變結構，就能把多種觸覺回饋整合在同一個裝置裡，沒有人這樣做過，所以特別有成就感！

他們為此研究流體力學，掌握水和空氣的進入頻率與水管結構之間的交互作用，也研究出比較適合放鬆的場景和色調，更以魚群游動、兔子跳上大腿的視覺畫面配合浪毯的振動，「類似水療，但我們的裝置不會弄濕身體。」

與學生合作獲獎的韓秉軒為北科大互動設計系助理教授，主要研究人機互動、虛擬實境、延展實境、多感官回饋科技，對於創意工程教育和沉浸式敘事也深感興趣。其互動作品多次入圍並展示於ACM SIGGRAPH和SIGGRAPH ASIA，曾獲Laval Virtual Award、Best VR/AR Technology 3rd Award、Best Online Demo Award等。

「浪毯」簡介短片可上網瀏覽：https://youtu.be/OBijCTEhn2c