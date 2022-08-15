中原大學榮獲分發入學最佳成績

招生達成率98.1%榮登全國私立綜合大學第一!

111學年度大學分發入學放榜，面對少子化風暴衝擊台灣高等教育，堅持以「全人教育」理念辦學的中原大學，招生達成率98.1%，為全國私立綜合大學達成率最高者，超越大部分國立大學，優異的辦學績效深獲社會各界肯定。

中原大學因應環境與科技之變革，學研方向與時俱進。(圖為以人工智慧技術研發之「機械手臂」)

依據大學考試入學分發委員會12日公告之資料，全國招生缺額達到1萬4493個，有12所大學缺額比率大於80%，中原大學缺額率僅1.9%，招生達成率高達98.1%，為私立綜合型大學表現最佳者，獲得學生與家長信賴。中原大學校長李英明表示，以「教育理念」辦學是中原大學最大的特色，中原大學秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛致力於高等教育，已培育超過14萬名校友，在社會各領域發光發熱。

中原大學資管系師生連續四年勇奪「全國資訊應用競賽」產學合作組第一名。

受到少子化影響，在高等教育面臨艱困環境之際，中原大學已經連續2年大學部新生註冊率100%，連續4年穩居全國第一名！就學穩定率亦勇奪全國私立大學第一名！中原大學設有理、工、商、法、設計、人育、電資等7個學院，因應大環境與科技發展之變革，學研方向與時俱進。教育部今年七月通過中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」，是台灣第一個以量子計算為主的學院，將培育更多量子計算方面的人才。根據《遠見》雜誌與104人力銀行日前公布的「私立大學『起薪vs.學費』投報率Top5排名」，中原大學是全台所有私立大學中唯一「五大學群」均入榜的學校，「法政學群」更拿下私校第一名！證明中原大學各學院均衡優質發展，且培育之畢業生為「企業最愛」人才，學費投資報酬率最佳。

此外，中原大學近年屢創佳績，例如：連續七度、共14年榮獲中國工程師學會「產學合作績優單位」表揚，打破全國公私立大學紀錄；連續六年榮獲世界大學排名中心(CWUR)台灣私立綜合大學第一名；2020年學域論文引用影響力指標(CNCI)全研究領域，排名全台公私立綜合大學第五名。在教學、輔導、研究、產學合作各方面均有優異表現，此次大學分發入學，中原大學招生達成率拿下私立綜合大學第一名的好成績，再次證明在這變動的時代中，中原大學對「全人教育」的不變與堅持，已經獲得社會各界肯定與支持。