國際會議大師營擴大辦理 亞太區總監來臺指導 成效斐然

由經濟部國際貿易局與全球權威會議組織─國際會議協會（International Congress and Convention Association，簡稱ICCA）共同主辦的「2022 ICCA Master Camp（國際會議大師營）」，於8月12日假台北國際會議中心舉行，共有來自北、高、桃、基、花等縣市政府、專業會議公司、大學會展科系、公學協會、飯店及展館業者計42位參加。國際貿易局副局長李冠志及外貿協會秘書長王熙蒙開場致詞，鼓勵學員提升整合能力，以因應全球資源短缺、氣候變遷及虛擬科技等衝擊，創造永續創新的MICE產業。

為強化政府、公協學會（NGO）及會議業者提升國際競標及與國際接軌競爭力，該活動今（2022）年為連續第10年辦理。有別於過去兩年受疫情影響，外國講師只能透過視訊及錄影方式辦理，今年ICCA亞太區總監Ms. Waikin Wong親自由馬來西亞來臺主持，在W總監的帶領下，氣氛活潑，學員討論熱烈。此外，今年課程也擴大邀請了9位來自歐洲、南美、北美、非洲、大洋洲及亞洲計6洲的會展專家，透過線上分享全球各洲會議活動最新情形；國內資深會展業者—滿力公司副總經理張念慈及集思公司副總經理陳芷駖也應邀出席現場指導學員。

本年活動主題為「The New Normal of Meetings-Case Studying & Sharing」，透過疫情時代會議標案之實際案例及經驗分享，讓學員學習「疫情時代如何爭取國際會議標案」、「如何在疫情下安全的辦理活動（會議防疫衛生規劃）」及「如何提升臺灣會議活動競爭力」等。滿力公司副總張念慈分享成功競標旅程，首先分析為何要去投標?要瞭解自身的優勢，才能聚集資源、制定競標時程及全面公關策略等以贏得標案；ICCA中東區域總監Ms. Anju Gomes表示，杜拜在2020年7月即已逐漸恢復國際性展覽；ICCA歐洲區域總監Ms. Tamara Bernstein也表示在歐洲旅客已大幅恢復，人們正調整生活、整合科技以與病毒共存；貿易局李副局長表示，臺灣居亞太關鍵地位，是安全安定的地方，且人民具彈性、靈活度等優點，是舉行國際會議的理想地點，期望臺灣MICE產業吸取及整合全球新觀念，必能提升臺灣MICE產業競爭力。

除了專題演講、座談討論外，還有精彩的學員分組簡報發表，讓學員們吸收新知、交流人脈及腦力激盪激發創意，期許為臺灣後疫情時代培養更多國際會議活動人才，爭取更多國際會議來臺辦理。