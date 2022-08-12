彰化縣政府攜手大葉大學合辦座談會

大葉大學與彰化縣政府、經濟部工業局芳苑(兼社頭織襪)工業區服務中心、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會、彰化縣芳苑工業區廠商協進會、彰化縣政府產業發展推動辦公室、彰化縣工商發展投資策進會、金屬工業研究發展中心，於昨（11日）下午在芳苑工業區力麗企業股份有限公司化纖總廠舉辦「111年度彰化縣政府產業交流暨淨零排放趨勢座談會」，會中除了介紹公部門產業輔導政策，大葉大學「產業淨零碳排輔導團」也分享了碳足跡案例，幫助企業了解低碳趨勢。

縣長王惠美針對在地企業面對全球淨零排放的問題，和業者進行討論交流。圖／大葉大學提供

彰化縣長王惠美表示，為協助彰化縣產業因應未來趨勢，縣府特別規劃了「111年度彰化縣政府產業交流暨淨零排放趨勢座談會」，提供縣府代表與產業溝通的平台，一方面鼓勵在地產業申請政府計畫資源，投入創新研發，另一方面，針對「2050淨零排放」目標，邀請大葉大學的專家學者進行分享與說明，讓彰化企業認識淨零排放全球趨勢、政策動態，及早做好準備。大葉大學一直是彰化縣政府推動產業發展、打造低碳永續家園的好夥伴，感謝大葉大學成立「產業淨零碳排輔導團」，攜手產業共同往「美好彰化、希望城市」的願景邁進。

大葉大學成立產業淨零碳排輔導團，協助在地企業共同往美好彰化希望城市的願景來邁進。圖／大葉大學提供

大葉大學副校長葉釋仁指出，大葉大學集結校內跨學院、跨領域師資，建置「美妝品與醫美特色研發基地」、「鍍膜研發基地」、「輕量化電動載具研發基地」、「製茶技術暨產品研發基地」、「高齡長照與智慧輔具研發基地」、「人工智慧研發基地」、「保健食品研發基地」七大特色研發基地，幫助產業技術升級、培育相關專業人才。大葉大學符合彰化縣推動智慧製造產業發展、優勢傳統製造業邁向智慧製造領域發展等方向，連續五年榮獲經濟部工業局產業園區補助，協助廠商人才培育、智慧生產技術開發與資源整合。為推廣111年度產業園區產業輔導創新計畫「深化推廣3D積層製造導入鍍膜優化技術及智慧製造服務」，特別與縣府共同辦理「111年度彰化縣政府產業交流暨淨零排放趨勢座談會」，配合國際淨零排放趨勢與目標，歐盟碳邊境調整機制將於2026年生效，出口歐盟部分高耗能產業將會收取碳關，碳盤查、減碳與相關認證都是產業迫切需要因應的課題。

大葉大學環工系主任葉啟輝，以企業碳盤查與碳足蹟調查推動策略和企業主詳加說明。圖／大葉大學提供

本次活動特別安排大葉大學環境工程學系主任葉啟輝專題演講「碳盤查基礎認知與案例分享」，輔導產業在循環經濟時代邁向永續。 環工系主任葉啟輝說，碳足跡包含可見與不可見，不只是工廠端生產商品過程的溫室氣體排放，還有原料端、物流端都有碳排放產生，除了碳排盤查、影響分析，如何減碳也是相當重要的，大葉大學特別成立「產業淨零碳排輔導團」，以彰化縣工商業為服務對象，輔導在地產業執行淨零碳排，歡迎企業與學校聯絡。