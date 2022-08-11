商研院ESG一條龍輔導 助業者落實減碳

「ISO14067主導查證員」今滿班開訓 ，北中南學員踴躍報名受訓

商研院（CDRI）持續推動ESG一條龍服務，目前已經開出《服務業ESG企業主班》、《永續管理師實作班》、《國際認證班》、《永續報告書撰寫》等專業課程，廣受好評，並吸引多家企業主或高階主管參與，今(11日)與永續國際顧問有限公司再合辦「ISO14067主導查證員」，招生名額限30名，7月底前已報名滿班。現場有來自北中南部的學員參與，涵蓋零售、科技、製造、資訊、管理顧問…等產業。

商研院CDRI「ISO14067主導查證員」課程豐富多元，為期三天的內容包含解說【產品碳足跡(CFP)國際趨勢】、【碳足跡用語及定義】、【碳足跡應用及原則】、【碳足跡產品類別規則】、【碳足跡目標與範圍】、【碳足跡生命周期盤查分析】、【產品碳足跡研究報告及報告關鍵性審核】、【ISO14067查證及確證過程風險分析要求及實踐】…等。此外，為求實務導向，課程中另有【分組演練與案例】、以及【碳足跡重大議題辨識案例等研討等互動交流】等內容。通過最後一天學習評量測驗合格者將可取得SGS國際證書，未來返回企業可協助公司內部完成相關ESG的工作。

董事長許添財於致詞時勉勵學員們「能ESG」，認識「什麼是碳足跡？」，並學會參與公司規劃「淨零碳排路徑」，為公司的ESG轉型與永續經營做出貢獻，也為保護地球盡一份心力。

許添財更進一步強調，產品「碳足跡」已成為政府與企業達成碳排減量目標的重要工具，更是與消費大眾溝通的新媒介。包含產品從原物料開採、製造、組裝、運送、使用、廢棄處理或回收的整個「產品生命週期」總碳排放量的「碳足跡」，經查驗、申請與申報，而讓公司能夠取得「代表其五年內碳足跡減量可達3%以上」的「減碳標籤」使用權。公司就可以透過產品標示，讓綠色消費者可優先選購此「減碳標籤」產品，整個社會因「生產減碳」與「消費促進減碳生產」而得永續發展。

院長建彬則表示，鼓勵服務業者在結訓後能取得「碳足跡減量標籤(Carbon Footprint Reduction Label)，又稱減碳標籤(Carbon Reduction Label)」的使用權，未來，消費者在購物時除可優先選購減碳標籤產品，更可促進ESG產品與服務的發展。

在ESG國際認證班方面，除ISO 14064及14067均已額滿外，9月21日至23日的「GRI準則實務」，及10月24日至25日的「ISO 50001」均尚有名額，若有意報名上述課程者，請洽專線0910-663-570。