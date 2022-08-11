111年社會光明面新聞報導獎 揭曉

由「台北市新聞記者公會」主辦的「111年社會光明面新聞報導獎」競賽，經過一個多月的評審作業，成績於今天揭曉，計有聯合報等11個平面、廣播、電視單位獲獎。

「台北市新聞記者公會」理事長郭慶璋表示，這兩年受疫情及國際情勢紛擾的影響，民眾生活產生許多變數，在此不安的情況下，更需要媒體給予正確、正向的報導，因此台北市新聞記者公會仍然全力以赴，舉辦社會光明面新聞報導獎競賽，希望帶動善良正直的風氣，為社會注入正面光明的力量。

今年的社會光明面新聞報導獎徵件是從6月1日至6月30日為止，共計收到參賽作品159件，包括平面報導39件，廣播新聞報導24件，電視新聞報導96件，上述作品經過公會邀請之評審委員專業、公正的評選岀13件優勝作品，平面4件、廣播4件、電視5件，將分別贈給獎金及獎座以茲鼓勵。

贈獎典禮訂於111年9月1日（星期四）下午二時，假集思台大會議中心蘇格拉底廳（台北市羅斯福路四段85號B1）舉行，同時間將一併舉行「111年記者節慶祝大會」暨「第29屆第2次會員大會」，敬邀公會所屬各單位及會員們踴躍參與。

此次競賽共邀請9位傳播科系的老師們擔任評審委員：黃肇松（主任委員）、王毓莉、莊伯仲、洪瓊娟、蔡念中、杜聖聰、賴祥蔚、莊克仁、黃葳威。

主辦單位：台北市新聞記者公會

聯絡人：秘書長段家麒0922408937

111年社會光明面新聞報導獎得獎作品名單

平面新聞報導類：4名

特優 參賽單位：聯合報

作品名稱：有晶圓、沒公園－台積電前進高雄設廠啟示錄

得 獎 人：鄭朝陽、王昭月、徐如宜、吳姿賢、徐白櫻、陳弘逸、蔡容喬

優等 參賽單位：中華日報

作品名稱：「疫」後長照－沒人看見的第一線危機系列報導

得 獎 人：陳威穎、王柏倫

佳作 參賽單位：聯合報

作品名稱：誰在霸佔陽明山

得 獎 人：林媛玲、林麗玉、鍾維軒、鄭朝陽

佳作 參賽單位：東森新媒體ETtoday

作品名稱：全台「城中城」大追蹤

得 獎 人：陳詩璧、林緯平、沈君帆、梁建裕、曾俊豪、徐政璿

電視新聞報導類：5名

特優 參賽單位：聯利媒體股份有限公司

作品名稱：孩子教我的山海功課

得 獎 人：李 晴、林煌賓

優等 參賽單位：中華電視股份有限公司

作品名稱：島嶼微光－盲人環台 路跑募愛

得 獎 人：陳雅琳、吳宜蓁、邱勇賓、李柏儒

佳作 參賽單位：鏡電視股份有限公司

作品名稱：吃菱角救小鳥 打進通路成就善的循環

得 獎 人：樂嘉妮、林德熙

佳作 參賽單位：三立電視股份有限公司

作品名稱：命懸醫線，路長還是命長

得 獎 人：李芷萱、林義翔

佳作 參賽單位：民間全民電視股份有限公司

作品名稱：【請替我照顧他／她】系列報導

得 獎 人：王馨曼、賴冠諭、余啟成

廣播新聞報導類：4名

特優 參賽單位：國立教育廣播電臺臺東分臺

作品名稱：東海岸扶老攜幼與「礙」同行系列報導

得 獎 人：徐恩容

優等 參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺臺中分臺

作品名稱：為什麼不開燈？中途失明者重啟新視界

得 獎 人：陳怡伶

佳作 參賽單位：中央廣播電台

作品名稱：南橫50全線復通紀實

得 獎 人：吳琍君

佳作 參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺

作品名稱：「我的麻吉老師」唐寶寶大器樂團系列報導

得 獎 人：尤淑嬿