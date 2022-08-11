台灣學童齲齒率持續下降　牙醫歐凱捷：這四點提醒

牙齒保養要從小做起!日前媒體報導指出，衛福部委託家庭牙醫學會進行 6-18 歲學童口腔健康調查發現，全台齲齒率雖然已從2006 年 2.58 顆下降到 2.01 顆，但與世界平均是 1.67 顆仍有許多進步的空間。 台灣學童齲齒率持續下降，學童牙齒健康極為重要，因為是可能影響未來成年後牙齒健康的狀況。

陽明大學口腔生物研究所季麟揚副教授表示：「許多人都說小時候蛀牙沒關係，反正以後會換成永久牙以後再照顧，但其實潔牙、飲食都是一個習慣，口內的齲齒菌不會因為長大就自動消失，所以口腔健康就要從小做起。」而導致全台兒童同蛀牙率增高的原因是「手搖飲」。



牙醫歐凱捷形象照。歐凱捷/提供



針對蛀牙產生，是許多人的痛苦，而看牙醫拔牙常讓人哇哇叫!知名專業牙醫師歐凱捷指出，蛀牙所形成的蛀洞會使位於牙齒中間部位的牙神經極易受到外界刺激(如冷、熱、甜甚至空氣)而產生酸疼感。這時要及時去補牙，等牙齒敏感變成牙齒疼痛，可能就是蛀牙太深，須做根管治療才會好。

蛀牙如何產生，歐凱捷指出四大點提醒民眾，一是酸性食物導致；

進食過多的酸性食物和飲料可能會腐蝕牙齒最外層的保護殼-琺瑯質，從而使內在結構-象牙質暴露，出現牙齒敏感的情況。這時可以嘗試長期使用抗敏感牙膏。

二是刷牙用力過度導致；如果刷牙時力量較大且未使用軟毛牙刷，那麼牙根就會逐漸退縮導致牙根暴露。同時這一動作也會破壞牙齒表層的琺瑯質，使裡面的象牙質暴露(鍥狀缺損)。象牙質中有大量的象牙質小管與牙神經相連通，當有冷熱酸甜刺激時便會產生牙齒酸疼感。這時要及時把楔狀缺損補起來。

三是牙齦萎縮導致；牙根中有數以萬計的微小管道與牙神經相連通，用以感受外界的刺激(如冷熱酸甜等)。通常牙根是由牙齦所覆蓋的，但是一旦罹患牙周疾病，牙根表面的保護層-牙齦就會逐漸萎縮，使異常敏感的牙根處於暴露狀態。這

時要及時進行相應的牙周治療。

四是磨牙或緊咬牙導致；琺瑯質是人體組織中最堅硬的部分，但是它也難以承受長期磨牙或緊咬牙所帶來的巨大的力量。隨著時間的推移，這些不經意的習慣會逐漸破壞象牙質，並引起牙神經敏感或損傷。歐凱捷牙醫師補充，餐後一定要勤刷牙漱口，半年固定洗牙，餐後固定用牙線棒清潔，及減少刺激性食物，即可避免蛀牙產生。

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